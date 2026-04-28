宏志閣77%業主初步同意賣業權　6.30前簽協議達門檻可納政府收購

大埔宏福苑火災後，政府斥資68億元收購7幢樓宇業權，不包括未遭大火波及的宏志閣。政府下午公布，目前有約77%宏志閣業主初步有意向政府出售業權，如6月30日或之前，有至少4分3業主、即75%確認，並同意簽署買賣協議，便可納入政府長遠居住安置方案，收購價與其餘7廈相同，估計總收購成本約10億元。



大埔宏福苑火災後，政府斥資68億元收購其中7幢樓宇業權，暫不包括未遭大火波及的宏志閣（圖最左一幢）。（資料圖片/夏家朗攝）

如75%宏志閣業主同意可納政府收購 料成本達10億

政務司副司長卓永興、財政司副司長黃偉綸、房屋局局長何永賢及房屋局副秘書長章景星下午會就大埔宏福苑宏志閣的後續安排會見傳媒。

政府指，目前有約77%宏志閣業主初步有意向政府出售業權，14％仍在考慮，9％不接受。黃偉綸表示，如在6月30日或之前，有至少4分之3、即75%業主同意簽署買賣協議，便可正式納入長遠居住安置方案，收購價與其它7幢大廈相同，預計總收購成本達10億元。如不達75%，政府有權選擇不繼續方案。

宏志閣納政府收購方案時間表

‧6月30日或之前：如有四分之三、75%宏志閣業主簽署「接受收購建議信件」，正式確認向政府出售業權，政府提出的長遠安置方案將開放予宏志閣



‧8月31日或之前：如已通過75%門檻，其他業主須在期限前簽署「接受收購建議信件」



‧10月15日或之前：接受政府收購方案的業主須在期限前簽署《買賣協議》



黃偉綸表示，雖然宏志閣沒有被大火燒燬，但業主將面對各項複雜的問題和不穩定性，部份業主憂慮，如處理地契、大廈公廈、高昂維修費、調升的管理費等問題，亦有業主擔心單位價值會減損等。另外，大廈三分之二外牆未舖紙皮石，今年內要完成工程等，機會極之微。

大埔宏福苑五級火災2025年11月26日，到2026年2月21日已接近三個月，現場所見，沒有受到大火波及的宏志閣，棚架已拆除，可見單位大致完好，部份玻璃窗上留有維修時保護玻璃窗的發泡膠。（資料圖片/夏家朗攝）

被問到75%收購門檻如何釐訂，黃偉綸表示，75％並科學化的方程式計算出來，而四分三屬「高度共識」。政府已參考77%業主希望參與長遠安置方案，具一定合理性。

他指，由於現時沒有法例能強制收回業權，政府不排除在稍後階段會通過立法收回，他強調目前專注以「你情我願」方式，又指收購價遠高於宏福苑受災前的售價， 形容具合理性。

根據其餘7幢大廈的收購方案，政府會向未補價單位業主，提供實用面積每呎8,000元收購，已補地價單位則每呎10,500元收購，全部用劃一標準計算。除了以現金向業主收購業權，還有「樓換樓」、預留居者有其屋計劃（居屋）、綠表置居計劃及香港房屋協會的單位供已出售業權的業主優先選購，以及在大埔頌雅路西興建新居屋單位。

大埔宏福苑五級火災，宏志閣（右一）沒有受到大火波及。（夏家朗攝）

宏志閣收購方案與另外7幢「看齊」

政府早前表明宏志閣未被大火波及，部份業主表示希望回到原本單位居住，當局需尊重私有產權，故購買業權方案暫不包括該大廈，又指如果動用公帑只收購零星單位，對解決問題並無實質幫助，因此需要有較主流的共識，政府才適合啟動探討。若宏志閣最終能達成共識並獲納入方案，收購價將與另外7幢「看齊」。