宏福苑火災｜74%業主考慮政府收購業權　9%堅持僅接受原址重建

大埔屋苑宏福苑於2025年11月26日發生五級火災，造成168人死亡。今年1月初，政府透過「一戶一社工」向災民進行問卷調查，初步了解長遠安置方案意願。財政司副司長黃偉綸今日（2月21日）下午三時舉行記者會，公布問卷調查結果。在1975戶業主中，有74%業主考慮接受政府收購業權，12%表示不接受。而願意接受收購業權的業主中，有39%只接受「樓換樓」。有近22%、即431戶希望原址重建，亦考慮政府提出的其他選項；而單計只接受原址重建方案，則共有183戶，佔總數大約9%。



財政司副司長黃偉綸2月21日公布宏福苑長遠安置方案。（夏家朗攝）

74%業主考慮政府收購業權

政府今年年初透過「一戶一社工」收集宏福苑災民長遠安置初步意願，提出收購業權、直接「樓換樓」換價格相若全新居屋、出售業權後購買全新居屋或「綠置居」、原址重建四個方案。黃偉綸指，在已經提交問卷調查的1975戶業主當中，看到83%業主認為要快，有47%業主希望原區安置，另外47%業主認為要照顧全體業主情況。

問卷結果顯示，共有74%即1458戶考慮政府收購業權，12%表示不會接受，另外14%未有決定。在願意考慮政府收購業權的業主中，有41%願意接受政府用現金或者樓換樓的方式收購業權，有39%只會接受樓換樓方案，有大約兩成只會接受現金收購。

打算購買政府資助出售房屋的1182戶之中，最多人選擇啟德啟陽苑。（吳美松攝）

最想揀啟德啟陽苑「樓換樓」

考慮政府收購業權的1458戶業主中，有八成一業主表示收取現金或「樓換樓」方案後需要政府提供資助出售房屋，包括居屋、綠置居。有一成九業主表示收取現金後會自己做安排，不進一步購買政府資助出售房屋。

願意購買政府資助出售房屋的1182戶中，853戶選擇啟德啟陽苑，是人數最多，有603戶選擇九龍灣盛緻苑，以及484戶選擇大埔廣福公園，其次是431戶選擇宏福苑原址。

9%業主只接受原址重建

在填寫問卷的1975戶業主中，有183戶只接受原址重建，占總數大約9%。有431戶、即近22%希望原址重建，亦考慮政府提出的其他選項。