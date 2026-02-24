財政預算案交代宏福苑撥款　黃偉綸稱收購業權方案不能無了期等待

財政預算案2026明日（25日）由財政司司長陳茂波公布，政府上周六（21日）公布大埔宏福苑長遠居住安排方案，提出收購七幢樓宇業權，當中40億元由公帑補貼。財政司副司長、應急住宿安排工作組組長黃偉綸今日（24日）表示，預算案會有相關撥款詳情，如業主接受方案，5月至6月可簽署臨時買賣合約，期望今年第三季可給業主金錢。



至於未在收購方案的宏志閣，當局指除非業主能達「高度共識」冀政府收購，否則可能長期存在。黃偉綸重申，需要尊重私有產權，解說專隊會逐一聯絡宏志閣業主，而對方可能要多一點時間考慮，因此沒所謂「死線」，而宏志閣居民最快3、4個月後可返回單位，若他們年中仍未返回單位，政府會續發第二期租金補貼，足以應付年尾前的租金。



財政司副司長黃偉綸2月21日公布宏福苑長遠安置方案。（資料圖片／夏家朗攝）

如有業主不接受方案也會尊重 黃偉綸：不會臆測他們背後動機

政府提出收購宏福苑七座大廈業權，黃偉綸今日在新城財經台訪問表示，明白不是每個居民都接受，即使最終有業主不願意接受方案，也會尊重他們看法：「不會臆測他們背後動機，所以昨天在立法會也說，我不會稱他們為釘子戶......現在來説，沒有有效市場機制能夠處理，政府方案也沒可能無了期繼續。」

那是否要以立法手段強制處理？黃偉綸舉例如測量師學會也提出會否用立法的手段，含強制成分去進一步處理：「我們屆時如果真的面對這種情況，或可能要探討這個方向。」

大埔宏福苑五級火災2025年11月26日，到2026年2月21日已接近三個月，現場所見，政府委派的承辦商大致拆除半數棚架。政府昨日提出以現金或「樓換樓」方式，收購7幢宏福苑樓宇單位業權。（資料圖片／夏家朗攝）

已租其他單位宏志閣居民如年中未能返回單位 會續發第二期租金補貼

政府收購計劃未有納宏志閣，當局日前指宏志閣居民最快3、4個月後可返回單位，但有居民已在私人市場簽「死約」租住其他單位。黃偉綸表示，若居民在年中仍然未能返回單位，政府會續發第二期租金補貼，足以應付年尾前租金，期間居民提前搬回宏志閣亦不需退還補貼。

被問有評論認為宏志閣日後會成為「孤島」，黃偉綸表示，考慮到宏志閣單位基本上完好，當局需要尊重私有產權，如宏志閣的業主有一定共識，如大約一半左右都希望政府開放目前的方案予他們，當局樂意討論。黃強調，解說專隊會逐一聯絡宏志閣業主，而對方可能要多一點時間考慮，沒有所謂「死線」。