宏福苑｜收購業權計劃不涵宏志閣 黃偉綸稱若達過半共識可探討
撰文：林子慰
出版：更新：
大埔宏福苑五級大火發生至今已經兩個多月，當中7大廈受大火影響，損毀嚴重，另一大廈宏志閣則無受波及。財政司副司長黃偉綸今（21日）表示，部份宏志閣業主表示希望回到原本單位居住，故現時購買業權及樓換樓方案不包括該大廈。若宏志閣業主日後能達成起碼五成業權以上的共識，政府可探討收購可能性。
當局最快3月將再接觸宏福苑居民，包括宏志閣業主，聆聽他們是否希望政府方案涵蓋該大廈。他又提到，目前暫定宏志閣將長期存在，如其他宏福苑居民想換業權到宏志閣入住，可經私人市場買賣。
+3
暫不拆卸宏志閣 須尊重私有產權
財政司副司長黃偉倫表示，宏志閣未被大火波及，暫定不會拆卸該大廈。部份宏志閣業主表示希望回到原本單位居住，當局需尊重私有產權，故現階段購買業權方案不包括該大廈。他又稱，若宏志閣業主能夠達成五成業權以上的高度共識，希望方案涵蓋該大廈，政府樂意進一步探討相關可能性。
他又提到，當局最快3月再接觸8大廈宏福苑業主，屆時將聆聽宏志閣業主是否希望政府方案涵蓋該大廈，抑或是重居舊地。黃偉倫指出，若多數宏志閣業主想回去居住，「政府不可夾硬嚟（收購）」，但如果最後需收購宏志閣，大約需要額外9億多元公帑。
宏志閣居民重返單位未有期 大廈仍須維修
另外，宏志閣雖未受火災影響，但現時仍有必要的維修和管理安排需要處理，包括修復消防和相關的供水系統、重新安裝早前因搜救工作而被爆破的大門等，當局正跟進事件。他又指出，因當局選擇分開收購，需分割宏福苑地契，相關工作複雜，大埔宏福苑管理人合安管理有限公司（合安）和民青局日後將視乎情況處理。
至於或有宏福苑居民想換業權到宏志閣入住，黃偉倫認為相關住戶可經市場交易。被問到宏志閣居民何時可重回居所，黃說當局正積極研究問題，如有進展會馬上交代。
宏福苑安置｜據悉不收購宏志閣 測量師學會：分拆處理沒法律問題宏福苑安置｜據報政府或收購業權 測量師學會料需63至79億元公帑宏福苑大維修承建商宏業主動放棄註册 屋宇署：不會免除法律責任宏福苑火災｜購置方案︰現金或樓換樓 7廈收購呎價$8000或$10500宏福苑｜何永賢：7座樓宇受災嚴重有裂痕難復修 不宜居住須拆卸宏福苑火災｜74%業主考慮政府收購業權 9%堅持僅接受原址重建