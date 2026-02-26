宏福苑宏志閣逾70居民冀政府收購業權　黃偉綸：若共識高會處理

新財政預算案昨日（25日)公布，當中提到預留40億元處理大埔宏福苑居民長遠居住安排。政府上周公布會收購大火波及的七座大廈，現階段不處理無被火燒的宏志閣。工聯會立法會議員鄧家彪今早（26日）於立法會財務委員會會議上指出，有70多名宏志閣居民聯絡他，表示希望政府將宏志閣納入收購方案，關注如有過半數宏志閣居民願意接受收購，當局如何處理。



宏福苑每座大廈每座 248戶，暫未知70多名居民所佔戶數。財政司副司長黃偉綸回應說，如宏志閣居民有共識，當局會「做埋佢」，涉及支出大約9億至10億元，屆時會再到立法會處理程序。他強調外界毋須擔心現金流不夠，政府財政可以處理。



大埔宏福苑五級火災2025年11月26日，到2026年2月21日已接近三個月，現場所見，政府委派的承辦商大致拆除半數棚架。H座宏志閣（右一）沒有受到大火波及，居民快將可回家。（資料圖片 / 夏家朗攝）

新一份財政預算案昨日發表，財政司司長陳茂波今日（26日）上午出席立法會財委會會議作出簡報。新財政預算案中提到預留40億元處理大埔宏福苑居民長遠居住安排。

大埔宏福苑五級火災2025年11月26日，到2026年2月21日已接近三個月，現場所見，政府委派的承辦商大致拆除半數棚架。H座宏志閣（右一）沒有受到大火波及，居民快將可回家。（資料圖片 / 夏家朗攝）

大埔宏福苑五級火災2025年11月26日，到2026年2月21日已接近三個月，現場所見，政府委派的承辦商大致拆除半數棚架。H座宏志閣（左一）沒有受到大火波及，居民快將可回家。（資料圖片 / 夏家朗攝）

工聯會議員鄧家彪表示，政府公布安置方案，有70多名宏志閣居民聯絡他，表示希望政府一併考慮將宏志閣納入安置收購方案。鄧詢問，目前預算案預留的40億元不包括宏志閣，如果4月底通過預算案時，有逾半數居民表示願意接受政府方案，將如何處理？

立法會議員鄧家彪。（直播截圖）

+ 2

黃偉綸：收購宏志閣業權需約9至10億

財政司副司長黃偉綸回應稱，如果宏志閣的居民能達成相對高的收購共識，當局會「做埋佢」，涉及約9至10億元的支出，屆時政府將到立法會處理程序。他表示，若宏志閣居民達成共識夠快，財政上完全可負擔收購支出。

他又指，不需要擔心現金流不夠，當局目前預留的40億元是長期支出，不會短期內用完，「如果選擇拿現金的居民，希望他們今年第三季能取得到，但（相信）相當居民或會選『樓換樓』，換取的樓宇如在兩年後才入伙，這些才是真正的支出。」