宏福苑安置｜據報政府或收購業權　測量師學會料需63至79億元公帑

據了解，政府最快明日（21日）公布宏福苑長遠安置方案，傾向收購業權，平均實用呎價約為8,000元，已補地價單位的平均實用呎價逾10,000元，不受大火影響的宏志閣或不在收購計劃內。



測量師學會會長溫偉明表示此呎價較宏福苑火災前的呎價高，預料已包含額外補貼，推算政府需花費63億至79億元公帑收購業權，相信居民能購入啟德面積相若的單位。有宏福苑居民認為收購呎價合理，亦有居民擔心出售業權所得款項，扣除未償還的按揭金額，餘額不足以重新置業。



宏志閣是八幢大廈中，唯一一幢沒受大火波及。（資料圖片/黃學潤攝）

據了解，政府最快明日（21日）公布宏福苑長遠安置方案。（資料圖片 / 蔡正邦攝）

據報政府收購呎價較火災前市價高$2000 測量師學會料包含補貼

測量師學會早前根據宏福苑火災前的市場成交價估算，未補低價的宏福苑單位平均實用呎價約為6,000元，已補地價呎價約是8,000元。

有傳媒報道，政府完成分析宏福苑居民對長期安置方案問卷，最快明日公布方案。當局傾向收購業權，平均實用呎價約為8000元，已補地價單位的平均實用呎價逾10,000元。兩者均較測量師學會建議多約2,000元，學會會長溫偉明相信已包含政府補貼。

香港測量師學會新任會長溫偉明（左）及 2025 年度會長梁志添（右）。（香港測量師學會提供）

料需動用公帑63至79億元

宏福苑原有8棟大廈，其中7棟受火災影響，另一棟宏志閣則未受波及。據報政府收購方案或不包括宏志閣，但仍有其他選項給予宏志閣居民，包括樓換樓等。溫偉明表示，宏福苑扣除宏志閣後的單位面積約79萬平方呎，若以8,000元呎價計算，政府需支付63億元公帑，若以1萬元呎價計算，政府需支付79億元公帑。

政府1月9日向宏福苑居民發問卷諮詢安置意願，圖中為問卷內容。

料居民出售業權後可買入面積相若的居屋

他認為政府最新收購價可令受影響住戶有更多選擇，舉例啟德新居屋單位實用面積呎價約為9,000元，相信住戶可以選擇與原本單位面積相符的居屋。問及是否足以購買大埔私樓，他表示不評論，「政府賠的是居屋，無法與私樓比較」。

翻查網上地產網，大埔近市區私樓實用面積呎價約為1.2萬或以上，近市區居屋則為6000元至1萬元不等。

有居民認為最新呎價合理

宏志閣居民戴先生認為最新建議收購價算是合理，附近屋苑明雅苑價錢也相約。不過，以呎價1萬元計算，大部分單位的賠償額約為300多至400多萬元，以賠償金在同區尋找替代單位絕不容易，加上不少街坊是在樓價高峰期以500萬甚至600萬元購入單位，他估計有居民不能接受現時的收購價。

有居民擔心出售業權所得款項，扣除未償還的按揭金額，餘額不足以重新置業。（資料圖片/黃學潤攝）

有居民憂出售業權及償還按揭後所淨無幾

宏道閣何先生首選為原址重建，認為是最公平的方法，能避免收購價高低爭議，亦能減少對其他申請居屋市民的影響。若政府「落閘」不考慮原址重建，他會感到失望。他的次選是收購業權，但估計所得款項扣除未尚還的150萬元按揭，餘款不足以購買面積相約的單位。如果政府提出「樓換樓」方案，他只會選擇啟德的居屋，否則寧願在市場上尋找其他合適的居所。

另一名宏仁閣業主Kenneth則關注政府收購業權後，火險賠償及大維修餘款是否歸政府所有。他坦言，若用出售業權的款項先清還按揭，他實際「落袋」僅約每呎4,300元，日後原區再置業的供款負擔甚高。