宏福苑｜測量師學會：政府收購業權最可取　倡按市價再加恩恤補貼

宏福苑長遠安置方案尚未出爐，行政長官李家超今日（10日）表示初步觀察到相當高比例業主期望政府收購業權。測量師學會會長溫偉明樂見情況，認為方案最可取，提議政府收購價可以參考宏福苑火災前的市價，再加額外的恩恤補貼，以減少居民與政府的爭拗。他又指政府收購全部業權後，將由政府長遠追討各持份者的責任及賠償，較為可行。



測量師學會新一屆理事會及各組別成員。（林遠航攝）

宏福苑火災後，測量師學會向政府建議制定專屬法例，統一收購所有業權，又提出按照宏福苑災前市場成交價，未補地價每平方呎約值6,000元，已補地價則約8,000元。特首李家超今日在行政會議前表示，政府早前向宏福苑業主派發問卷，查詢長遠安置意願，初步有較多業主接受政府收購業權。

測量師學會：喜見較多業主接受收購業權

測量師學會會長溫偉明表示喜見情況，認為政府收購業權方案最為可取。學會檢視過宏福苑的公契，發現當中未有提及屋苑管理人在重建上的角色，即若要原址重建，需由全部業主自行向政府申請，認為眾多業主要達成共識，實際上有困難。

溫偉明又指，明白有居民希望追討賠償，但事件牽涉不少人士及持份者，估計追討過程相當漫長。政府若收購全部業權，則追溯權利會交由政府，他認為會較為可行。

測量師學會會長溫偉明表示，由政府收購宏福苑業權是各方案中最為可取。（林遠航攝）

學會倡提供「恩恤補貼」以減爭拗

至於實際收購價錢，他提到政府一般引用土地收回條例收地時，都會在市價之上提供恩恤金，減少爭拗及對居民的影響。學會建議政府可用同樣做法向宏福苑業主提供「恩恤補貼」，至於實際價錢因涉及公帑，有待政府進一步考慮。他強調政府有責任幫助災民，應以他們的福祉為依歸。

測量師學會提議政府收購價可以參考宏福苑火災前的市價，再加額外的恩恤補貼，以減少居民與政府的爭拗。（資料圖片）

成立「樓宇維修工作組」 檢視市場運作情況

學會又宣布成立「樓宇維修工作組」，由前會長何鉅業領導學會六個測量界別的專業小組，檢視市場運作、監管、法規，範疇涵蓋樓宇檢驗及維修、合約編寫、工程成本評估、工程管理及監督、物業管理等。工作組亦會收集數據，訪談曾經組織大維修工程的行業代表，期望4個月內完成檢視，目標今年6月向政府提交總結建議。

何鉅業指，雖然政府近月提出強化市建局於樓宇維修及支援工作方面的角色，但學會認為在推動樓宇維修及監管制度發展上，仍存在若干挑戰與優化空間。學會期望透過自身的跨專業知識，協助社會探討建立更完善及透明的維修工程市場管理制度。

測量師學會前會長何鉅業將領導新成立的「樓宇維修工作組」，檢視市場運作、監管、法規，目標今年6月向政府提交總結建議。（林遠航攝）

年內制定物業設施管理行業實務準則

學會計劃今年內制定「物業設施管理行業實務準則」，確立物業守護者角色，協助業主及法團更有效地進行維修招標、工程管理及設施檢查，以達到物業保值甚至增值的目標。

新一份《財政預算案》將於本月底公布，溫偉明表示香港在疫情後仍處於復甦階段，各行各業都需要政府政策上的扶助。學會作為地產行業的持份者，期望政府今次在基建上有「有啲驚喜」，稍後將向政府提交建議。