宏志閣收購｜業主質疑出售意向不透明　冀開業主大會商討共識

政府今日（28日）公布在大埔宏福苑大火中，八座中唯一無被波及的宏志閣收購方案。有居民質疑初步有77%業主有意出售業權的說法不透明，認為可舉行宏志閣的業主大會，讓居民自行商討共識。



居民又指，政府應清晰交代居民未來是否仍有機會上樓執拾，若最終決定清拆，清拆前應長時間開放予讓居民回去收拾。



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宏志閣居民戴先生。（資料圖片／湯致遠攝）

政府今日（28日）公布宏志閣收購方案，透露初步有77%業主有意向政府出售業權，若6月底前有至少75%業主簽署「接受收購建議信件」，政府較早前向其他七座受災樓宇業主提出的長遠安置方案亦將開放予宏志閣。

政府今日公布，有9%宏志閣居民表明拒售業權。戴先生是其中一位，他對政府稱有77%居民有意出售有質疑，「其實係咪真係大家真正所有居民嘅心聲呢？」他又提到政府要求居民有高度共識，可舉行宏志閣的業主大會，讓居民自行商討，「你真係有七成幾、八成嘅時候，咁我哋再諗，係咪真係賣咗佢囉。」

宏志閣居民戴先生。（資料圖片／黃學潤攝）

戴先生又強調，自己的家無被大火燒毀，並非零價值，「（即使）我唔住，我將佢好似個倉咁租畀人，佢都係有個價值存在」,「做咩無啦啦一定要收咗我啫」，又強調政府無論如何，都要想辦法安置不願出售業權的業主。

戴先生自宏福苑40多年前落成便一直居住至今，稱宏福苑是自己的根，「用幾十年嘅時間擺咗喺到，我依家40幾歲可能我60幾歲就死，得返嗰20年時間，咁你又要我重新適應一個新生活，我覺得好似好嘥氣囉」，認為讓他重回宏志閣對他來說是最好安排。

就政府宣布安排居民5月中再上樓收拾，他指政府應清晰交代居民未來是否仍有機會上樓，因為全部單位的物品、電器等仍完好，但居民即使拿走，在現時的暫住居所亦未必有足夠地方容納，期望政府若最終決定清拆，清拆前能長時間開放予讓居民回去收拾。

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