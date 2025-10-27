公屋戶稱拍到鄰居滋擾證據　房署卻稱非其職員擒獲拒扣分　求覆核

住在黃大仙橫頭磡邨的一對夫婦疑遭鄰居長年滋擾，包括在其家門丟垃圾，大力拍門和恐嚇，夫婦自行安裝閉路電視並拍到鄰居行為，並把相關片段交予房署，要求向其鄰居扣分，惟署方回應稱必須由署方職員當場擒獲，才會被扣分。夫婦曾向申訴專員公署投訴亦無果，但他們指制度並無要求必須有相關職員當場目擊才能採取扣分制，故入稟要求法庭覆核署方決定。



申請人為司徒永亮，建議答辯人為香港房屋委員會。

申請人司徒永亮不滿拍到鄰居罪證，但房署仍拒接納，入稟高等法院求司法覆核。(黃浩謙攝)

指鄰居家門去垃圾及大力拍門

入稟狀指，申請人與太太居於黃大仙橫頭磡邨宏安樓一單位。自2022年9月起，遭1名鄰居不斷騷擾，包括在他們家門口丟垃圾，大力拍門，及出言威嚇，申請人在家門安裝的閉路電視亦拍到鄰居的這些行為。

申請人在2022年10月曾向房屋署委聘的物管公司卓安物業顧問有限公司（下稱卓安）投訴，並要求按照「屋邨管理扣分制」（簡稱扣分制）就鄰居的不當行為扣分。

卓安稱需由他們當場擒獲才獲接受

卓安其後安排保安巡查時多加留意，惟未能「斷正」鄰居的不當行為，鄰居因此未被扣分。申請人質疑為何要當場斷正才可扣分，認為他們提供的閉路電視影片亦作證，惟卓安表示影片通常不會被房屋署接受，必須靠卓安當場擒獲不當行為。

房署重申必須由相關人員發現

及至2023年初，房屋署的房屋事務經理蘇溢剛聯繫申請人，二人會面的錄音中，蘇曾說：「我哋真係要做到去零瑕疵，先至可以去做到佢囉，一有辯駁位呢，我都做唔到囉。」房屋署其後發信指，在公眾地方發生的不當行為，應由執行相關職務的人員當場發現、目擊及認出，才能成立個案及扣分。

申訴專員指房署做法無不合理

申請人亦曾向申訴專員公署投訴，惟公署調查後指房屋署已解釋舉證責任，房署拒納影片的做法沒有不合理。

扣分制只要求有充分證據

入稟狀指，扣分制及其使用手冊並無規定不當行為須被斷正，僅要求充分證實不當行為，如要求滋擾者被當場抓獲，舉證難度會較刑事罪行更高。此外，排除租客提供的影片證據會使扣分制效能受限。

指署方做法有違制度原意

申請人又指，其妻因影片沒被受理備受困擾，出現抑鬱症狀和萌生死念，故要求法庭宣告房署做法有違扣分制原意，及宣告房署在執行扣分制時須考慮影片作為證據。

案件編號：HCAL 2388/2025