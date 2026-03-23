公屋戶拍鄰居滋擾片被拒納　房委會指東張西望報後鄰里關係更差

黃大仙橫頭磡邨的一對夫婦指鄰居在其門外倒垃圾等滋擾，他們曾用閉路電視拍到情況，並投訴要求房委會向鄰居扣分，職員卻稱非「斷正」而拒絕，只是作了口頭警告。男租戶不服提法覆核，案件今（23日）在高等法院審理，男租戶指扣分制並非刑事檢控，標準不同，認為會方應考慮他提交的影片。房委會回應稱，他們重視住戶間的鄰里關係，指申請人曾向電視節目《東張西望》投訴，惟節目播出後，申請人與鄰居關係更差。會方又指，他們已增加巡邏至每天4次，拒納租戶影片。法官高浩文稱會於5月29日前下裁決。



申請人司徒永亮，答辯人為房委會。申請人與太太居於黃大仙橫頭磡邨宏安樓一單位。他稱自2022年9月起，遭1名鄰居不斷騷擾，包括在他們家門口丟垃圾，大力拍門，及出言威嚇等，申請人在家門安裝的閉路電視，亦拍到鄰居的這些行為。

申請人司徒永亮不滿他自拍到鄰居的滋擾片段，但房委會卻拒絕接納，因而到高等法院提司法覆核。(黃浩謙攝)

申請人居於黃大仙橫頭磡邨。（資料圖片／黃偉民攝）

房委會指申請人曾向《東張西望》投訴，結果報道播出後，申請人與鄰居關係更差。(節目截圖)

稱須由其執法人員當場發現才成立個案

申請人在2022年10月曾向物管公司投訴，並要求按照「屋邨管理扣分制」就鄰居的不當行為扣分。物管公司指房委會通常不會接受租戶提供的閉路電視影片，必須靠物管公司當場擒獲的證據才接納。房屋署亦向申請人發信稱，公眾地方發生的不當行為，應由執行相關職務的人員當場發現、目擊及認出，才能成立個案及扣分。申請人質疑，房署拒納影片的做法不合理。

申請人指扣分制非刑事檢控

申請人今陳詞指，房委會向租戶扣分並非刑事檢控，因此相關標準並非如同刑事檢控般，以毫無合理疑點為標準。申請人認為，若租戶提交的影片可信，房委會便應考慮接受作參考。

房委會指電視節目播出後兩租戶關係更差

房委會回應指，當時已就涉案樓層，每天增加額外4次巡邏。房委會考慮所有證據後，包括巡邏的結果和申請人的影片，最終決定不向申請人的鄰居扣分，但已發出警告。此外，房委會重視住戶之間的鄰里關係，申請人向電視節目《東張西望》投訴，節目播出後，申請人和鄰居的關係更差。

申請人指加強巡邏不是長遠解決方法

房委會又指，申請人不滿意其鄰居未有被扣分，仍有其他方法處理租戶的不當行為，如可考慮租戶是否違反租約。申請人回應指，同意房署已加強巡邏，但指此舉不是長遠的解決方法，例如不可能24小時巡邏。而且，該些做出不當行為的人，也會知道如何應對。

案件編號：HCAL 2388/2025