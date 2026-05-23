香港太空人黎家盈｜李慧琼讚女性驕傲：香港是實現夢想地方

首名香港太空人黎家盈明日（5月24尸）將以載荷專家身份，隨神舟二十三號升空執行任務。立法會主席李慧琼祝賀黎家盈，指其不斷學習，突破自己，勇闖新領域，貢獻國家和香港，「是女性的驕傲」，更是香港人的驕傲，稱其故事證明香港是實現夢想、創造歷史地方。



李慧琼：香港是實現夢想 創造歷史地方

李慧琼指，香港出現首位太空人令人振奮，而香港首位航天員黎家盈，不斷學習，突破自己，勇闖新領域，貢獻國家和香港，「是女性的驕傲」，更是香港人的驕傲。她認為，黎家盈的故事證明香港是實現夢想、創造歷史地方，香港人只要自強不息、堅毅不拔，就能將香港精神、香港人的足跡延伸至世界每一個角落，甚至跨越天際，飛向無窮宇宙。她又感謝中央一直關愛香港，給予本地人才參與國家發展的機會。

圖為立法會主席李慧琼。（夏家朗攝）

她相信，在「一國兩制」下，香港能充分發揮國際化優勢，進一步匯聚和培養高端科技創新人才，為國家載人航天事業以至其他領域發展，貢獻力量。立法會定會繼續支持特區政府，持續推動科研人才培訓，全力建設香港成為國際創科中心，協助國家早日成為科技強國。

民建聯：全體港人驕傲 完美詮釋港人「不怕吃苦、勇於追夢」

除李慧琼外，政圈亦紛向黎家盈送上祝賀。民建聯指，黎家盈成為香港首位太空人，不僅是黎家盈個人的榮耀，更是全體香港人的驕傲。她憑藉堅韌的意志與卓越的專業能力，克服重重嚴格訓練，最終脫穎而出，完美詮釋了香港人「不怕吃苦、勇於追夢」的獅子山精神，為廣大香港市民特別是青年樹立了光輝榜樣。

面對現場媒體，黎家盈並非像朱楊柱與張志遠一樣以標準軍禮回應，而是揮手回應。（直播截圖）

自由黨：印證香港可為強國戰略貢獻力量

自由黨則指，黎家盈跟隨國家執⾏⾶⾏任務，體現中央政府對香港科技界的⾼度重視與信任，印證了香港在⾼端科研領域具備國際⼀流的實⼒，有能⼒為國家的航天科技強國戰略貢獻「香港⼒量」。

選委界議員吳傑莊指，黎家盈的成功向世界證明，香港青年只要自強不息，夢想絕不局限於香江大地，更可跨越天際、閃耀宇宙；經民聯議員梁美芬認為，是次有港澳籍航天員作為乘組成員參與執行國家航天任務，是港澳融入和服務國家發展大局的生動體現，期待有更多港澳科研工作者和青少踴躍投身科技事業，為國家航天事業貢獻力量。