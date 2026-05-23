香港太空人黎家盈｜林建岳：趁機吸納航天科技戰略企業落戶北都

香港首名太空人黎家盈明晚（24日）將在載荷專家人身份，隨神舟二十三號升空執行任務。全國政協常委林建岳認為，港產太空人升空不但顯示中央對香港的支持和關顧，反映香港的科研人才和水平得到國家的權威認可，更表明香港在助力國家航天強國上可以發揮更重要的作用。



林建岳敦促特區政府應該把握時機，加快北部都會區建設，積極吸納航天科技等戰略性企業落戶香港，全面融入國家創科大局，在「十五五」的壯闊征程中，為國家再建新功。



載荷專家專業要求高 林建岳：國家認可香港科研水平

林建岳指出，「載荷專家」需要在長期飛行的空間站上從事科學研究和實驗工作，擔負重要的航太實驗工作，對於專業性有很高的要求。香港專家出現在這個崗位上，是國家對香港科研水平最權威的認可。事實上，香港不但為國家貢獻了一名「載荷專家」，近年更持續為國家航天事業作出重要貢獻，這正是香港「一國兩制」獨特優勢的反映，讓香港的人才有更好的渠道和平台投入到國家發展，參與國家級的項目，為香港的高端人才開拓了更大的舞台。

香港太空人升空「傳達中央支持香港創科發展重要信息」

林建岳認為，國家「十五五」規劃為香港創科發展提供明確方向及重大發展機遇，其中航天科技產業更是全球科技的朝陽產業。近年香港與內地的創新科技合作不斷深化，粵港澳大灣區亦已成為打造國際科技創新中心的大平台。這次港產太空人升空，直接參與國家級航天計劃，傳達出中央大力支持香港創科發展的重要信息，將進一步推動香港創科產業融入國家航天產業發展，助力香港打造國際創新科技中心。

黎家盈今早表示，感謝國家及特區政府的支持，並對能夠代表香港特區參與國家航天任務深感榮幸，將全力以赴，不負國家和香港的期望。她又期望，此次飛行能激勵更多香港青年投身創科領域，為國家科技自立自強貢獻力量。

神舟二十三號將於周日（24日）發射升空，首位港產太空人、女警司黎家盈將升空執行任務。（新華社）

黎家盈於120名報名參加國家第四批預備航天員計劃的港人中突圍而出。她曾任警隊專責情報工作的秘密部門，專長在資訊科技及電腦範圍，亦是育有3名子女的母親。她近年被借調至保安局，自2023年起在北京接受航天訓練。