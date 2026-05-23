黎家盈太空人．來稿｜首位港產航天員出征　獅子山精神閃耀太空

來稿作者：高松傑



小時候我們看電視，見到美國太空人升空，我不禁問：「我們中國何時可以升空？」當國家航天事業不斷發展，向着航天強國一步一步邁進，我又再問：「我們香港市民，有升空的一日嗎？」今天，這個夢想終於做到了——神舟二十三號載人飛船將於明日（5月24日）晚上11時8分發射升空，黎家盈博士作為香港首位載荷專家、國家第四位進入太空的女性航天員，即將奔赴「天宮」空間站。筆者認為，只要有夢想，凡事可成真，從仰望星空到親身飛天，這不僅是國家航天史的重大突破，更是香港融入國家發展大局的重要里程碑，讓港人深深體會到祖國的堅定支持與深情關愛。



黎家盈的逐夢之旅，正是香港與祖國風雨同舟、血脈相連的生動縮影。從香港警隊的優秀警司，到攻讀博士學位，再到通過極其嚴格的考評成為國家第四批航天員，她的每一步成長，都離不開中央對香港創科人才的高度肯定。行政長官李家超熱烈恭賀之餘，更形容這是香港特區參與國家偉大航天事業的歷史性一日。國家敞開大門，面向港澳選拔航天人才，並在訓練期間傾力培育、如「一家人」般包容支持，為香港青年搭建了無與倫比的圓夢舞台。這份彌足珍貴的機遇，正是國家強大後盾的縮影，也是香港不斷前行的最大底氣。

我們更要為閃耀的獅子山精神點讚。航天訓練艱苦卓絕，黎家盈憑着刻在骨子裏的逆境自強、永不言棄，成功通過考驗。這份香港人引以為傲的信念，與「特別能吃苦、特別能戰鬥、特別能攻關、特別能奉獻」的載人航天精神深度契合、交相輝映。筆者深信，獅子山精神引領香港青年閃耀太空，她用汗水向世人證明，只要心懷家國、堅持到底，香港青年同樣能在國家的星辰大海中綻放光彩。

首位港籍航天員的出征，向香港青少年傳遞出無窮正能量：夢想不分出身，祖國一直在支持我們。在祖國全方位支持下，今天的香港比過去任何時期都要好，香港青年本就優秀卓越，擁有無限廣闊的發展機遇。國家「十五五」規劃開局之年迎來這歷史性一刻，更充分顯示國家對香港創科人才、發展及成就的高度認可。香港擁有多所躋身全球百強的大學，在「一國兩制」下背靠祖國、聯通世界，不同科研機構與大學已踴躍參與月球、火星探測等航天項目，政府亦成立太空機械人與能源中心積極貢獻國家所需。正如李家超所強調，香港首次有科研人員參與飛行任務，意義非凡，體現了國家對香港科技發展的高度重視與關心支持。

事實上，「十五五」規劃對香港寄予厚望，提出需要鞏固、提升、建設十個中心、兩個樞紐、一個生態圈、一個都會區和一個高地的要求。特區政府正着手制定香港首個由特區政府自主制定、對接國家「十五五」規劃（2026-2030年）的五年發展規劃，進一步深化改革，推進香港邁向由治及興發展新階段。這是香港歷史上第一次以主人翁姿態主動謀劃中長期發展藍圖，從被動到主動對接，現在自主規劃未來五年的產業佈局、民生藍圖與區域協作，香港青年的前景、機遇將會更大更廣，特別是在粵港澳大灣區。筆者建議大家多回內地交流、實習、工作、創業，勉勵各位年輕人要把讀萬卷書與行萬里路結合起來，好好裝備自己，弘揚五四精神，努力融入及服務國家發展大局，一起為建設美好中國和香港貢獻自己的力量。

在國際局勢錯綜複雜之際，香港青年更應充分發揮「一國兩制」的獨特優勢，憑藉「內聯外通」的特殊功能，在深化國際交往合作中積極作為，展現獨特價值。我們堅信，在獅子山精神的拼搏下，在國家源源不斷的關愛中，香港定能為祖國的航天事業與科技強國建設貢獻更多智慧與力量，攜手共創更美好的明天。預祝神舟二十三號任務圓滿成功，期盼黎家盈博士凱旋！

作者高松傑是「香港再出發」共同發起人，香港菁英會副主席，九龍城「家維關愛隊」成員。



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