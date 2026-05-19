狗隻准入食肆｜首日已約700宗食肆申請　逼近首階段千個名額上限

食肆容許狗隻進入的申請期周一 （18日）展開，食環署表示，稱截至傍晚6時，已接獲約700個申請。食環署此前指出，首階段最多有1,000個名額，如申請數目多於1,000，會抽籤分配名額。申請期至6月8日，預計於6月中旬批出。7月指定日期起，狗隻可以進入獲批准的食肆，具體日期稍後公布。



食肆容許狗隻進入的申請期明日（18日）展開。（資料圖片／夏家朗攝)

食環署周一開始接受食肆提交容許狗隻進入的申請，預計在7月開始容許狗隻進入獲准的食肆。申請程序簡便，食肆如欲申請容許狗隻進入，可透過食環署專題網頁以電子方式提交申請。申請期將於6月8日結束。

首階段設有不多於1,000個名額，如申請數目多於1,000，食環署會抽籤分配名額。基於安全考慮，食環署不會接受火鍋店和烤肉店申請；食肆面積亦必須大於20平方米。除上述限制外，所有持有正式牌照的食肆均可申請讓狗隻進入。

首輪申請預計於6月中旬批出。7月指定日期起，食環署會容許狗隻進入獲批准的食肆，具體日期會於稍後公布。在該日期前，除導盲犬及工作犬外，任何人都不可攜狗隻進入食肆。