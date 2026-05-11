狗隻准入食肆｜狗主拒鏟屎罰誰？食客可抱狗坐？首場簡介會答疑問

食肆本月18日起可申請容許狗隻進入，食環署預計6月中旬批出首輪申請，7月内開始容許狗隻進入獲批食肆。食環署今日（11日）的首場業界簡介會有逾百人出席，署方簡介多項持牌條件，包括任何時候均不得在餐桌上烹煮或加熱食物，如不得提供明爐魚、羊腩煲等。



會上有食肆代表關注如狗主脫開狗帶或拒絕清理排拽物，罰款責任誰屬？應如何處理？食環署副署長（環境衞生）姚繼卓稱，狗主和食肆均有機會承擔法律責任，如經營者見到違規但不採取措施或勸喻便要承擔法律責任，若顧客不合作，經營者可邀請顧客離開。



食環署今本月18日起食肆可申請容許狗隻進入，預計於6月中旬批出首輪申請，並在7月内開始容許狗隻進入獲批食肆，署方今日（11日）舉行首場業界簡介會。（湯致遠攝）

食環署今本月18日起食肆可申請容許狗隻進入，預計於6月中旬批出首輪申請，並在7月内開始容許狗隻進入獲批食肆，署方今日（11日）舉行首場業界簡介會。（湯致遠攝）

持暫准牌照不可申請

持有效正式普通食肆、小食食肆或水上食肆牌照可申請，惟不包括食物製造廠和食肆暫准牌照。申請的食肆連同露天座位面積必須大於20平方米。主要營運模式為火鍋及燒烤的食肆申請不獲接納；偶爾經營火鍋業務的食肆仍可提出申請，惟獲批准許後，必須停止火鍋業務。

如涉狗傷人而報案 必須2日內向食環匯報

食環署增設多項持牌條件，包括食肆必須在主要入口當眼處張貼食環署指定的A3大小標示，任可時候不得移除；如在處所內有狗隻導致任何人受傷而須向警察報案，持牌人須在事故發生起計的2個工作天內向食環署署長而夾附的指定表格呈報。

獲批食肆不得提供羊腩煲或明爐魚

此外，即使食肆已劃分非寵物友善區，任何時候均不得在餐桌上烹煮或加熱食物。食環署高級總監（法例檢討）葉國祥稱，獲批食肆不得提供明爐魚、羊腩煲或其他須用gas爐烹煮的食品，但可用蠟燭將茶壼保溫。

（左起）食環署副署長（環境衞生）姚繼卓、食環署署長吳文傑、高級總監(法例檢討)葉國祥。（湯致遠攝）

狗隻放寵物車 仍需由成年人牽引或縛於附着物

即使將狗隻放在寵物車或寵物袋，仍需按法例要求，有成年人穩妥地牽引着狗隻，或將狗縛在固定附着物。至於餐廳可否暫存狗蛋糕？食客可否抱狗坐？食環署署長吳文傑表示，雖然法例沒有限制，但不建議相關做法，狗與人的食物有機會互相混淆，而且狗隻有機會上枱。

若獲批准的食肆在12個月內因違反持牌條件或狗隻相關法例，而被發出3封警告信，其狗隻進入准許可被取消；該食肆在一年內不得再申請讓狗隻進入。

食環署今本月18日起食肆可申請容許狗隻進入，預計於6月中旬批出首輪申請，並在7月内開始容許狗隻進入獲批食肆，署方今日（11日）舉行首場業界簡介會。（湯致遠攝）

狗主脫狗帶或拒清理糞便 食肆亦有責

會上有食肆代表關注，如狗主脫開狗帶，罰款責任誰屬？食環署副署長（環境衞生）姚繼卓稱，狗主和食肆均有機會承擔法律責任，如經營者見到違規但不採取措施或勸喻，便要承擔法律責任。他提醒，即使顧客不合作，經營者可邀請顧客離開。

如顧客拒絕清理糞便，應如何處理？食環署署長吳文傑表示，食肆有主要責任跟從法例清潔餐廳，確保食肆保持衞生。如食肆希望狗主自行清潔，應與狗主溝通，食肆亦可提供清潔工具。

如有市民以相片投訴，但人員巡查時見不到相關情況，可憑相檢控？姚說，會成為調查證據的一部份，如投訴並非一次性，巡查時亦發現違規，會即場執法；若只得文字描述，人員未必採取執管，但會提醒食肆。

食環署今本月18日起食肆可申請容許狗隻進入，預計於6月中旬批出首輪申請，並在7月内開始容許狗隻進入獲批食肆，署方今日（11日）舉行首場業界簡介會。（湯致遠攝）

5.18起可提交申請

食肆如欲申請容許狗隻進入，可在5月18日至6月8日期間提交申請，預計於6月中旬批出首輪申請。首階段設有不多於1,000個名額，料在7月内開始容許狗隻進入獲批食肆。食環署會在實時初期設一個月的適應期，屆時會派專人每日巡查，確保食肆符合牌照條件和協助解決問題。署方又稱，由於容許狗隻進入食肆的牌照是附加批注，經營者毋須額外續牌，並在申請食肆牌照續期時一併處理。