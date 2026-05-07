狗隻入食肆｜食環署本月18日起接受申請　最快6月批牌、7月內實施

食環署今日（7日）公布，本月18日起食肆可申請容許狗隻進入，署方預計於6月中旬批出首輪申請，並在7月内開始容許狗隻進入獲批食肆，具體日期會於稍後公布。食環署下星期會舉行多場簡介會，向飲食業界介紹規管和申請安排。



食環署公布，本月18日起食肆可申請容許狗隻進入，署方預計於6月中旬批出首輪申請，並在7月内開始容許狗隻進入獲批准食肆。（資料圖片/夏家朗攝)

食環署發言人指，《2026年食物業（修訂）規例》將於明日（8日）正式生效，但食肆須先提出申請，獲批准後才可以讓狗隻進入。食環署下星期會舉行多場簡介會，向飲食業界介紹規管和申請安排，並將於本月18日開始接受食肆提交容許狗隻進入的申請。

須付140元更改牌照 屆時名單會上載網頁

食環署預計於6月中旬批出首輪申請，並會派專責人員到成功申請的食肆向食肆負責人講解法例要求、牌照條件及其他循規安排。成功申請者須於指定期限內繳付140元以修改牌照，加入准許。署方會於7月指定一日起，容許狗隻進入獲批准食肆，具體日期會於稍後公布。獲批准食肆的名單將會上載於食環署專題網頁，供市民搜尋和選擇。

食環署公布，本月18日起食肆可申請容許狗隻進入，署方預計於6月中旬批出首輪申請，並在7月内開始容許狗隻進入獲批准食肆。（資料圖片/夏家朗攝)

食肆如欲申請容許狗隻進入，可在5月18日至6月8日期間，透過食環署專題網頁以電子方式提交申請。首階段設有不多於1,000個名額，如申請數目多於1,000，食環署會抽籤分配名額。