狗隻准入食肆｜周一起接受申請　首階段1000名額　5.28再辦簡介會

食肆容許狗隻進入的申請期明日（18日，星期一）展開。食環署指，首階段最有1,000個名額，如申請數目多於1,000，會抽籤分配名額。申請期至六月八日，預計於六月中旬批出。七月指定日期起，狗隻可以進入獲批准的食肆，具體日期稍後公布。



食肆容許狗隻進入的申請期明日（18日）展開。（資料圖片／夏家朗攝)

食環署指，將於明日開始接受食肆提交容許狗隻進入的申請，預計在七月內開始容許狗隻進入獲准的食肆。申請程序簡便，食肆如欲申請容許狗隻進入，可於明日早上十時起，透過食環署專題網頁以電子方式提交申請。申請期將於六月八日結束。

首階段設有不多於1,000個名額，如申請數目多於1,000，食環署會抽籤分配名額。基於安全考慮，食環署不會接受火鍋店和烤肉店申請；食肆面積亦必須大於20平方米。除上述限制外，所有持有正式牌照的食肆均可申請讓狗隻進入。

首輪申請預計於六月中旬批出。七月指定日期起，食環署會容許狗隻進入獲批准的食肆，具體日期會於稍後公布。在該日期前，除導盲犬及工作犬外，任何人都不可攜狗隻進入食肆。

食環署指，上周一至三舉行的三場業界簡介會，有超過360名飲食業界人士出席，並吸引逾4,600人次透過食環署 Facebook 專頁即場收看直播，反應踴躍。署方將於5月28日舉辦第四場業界簡介會，食環署Facebook專頁亦有場收看直播。