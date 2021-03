美容美髮按摩等業界籲接種疫苗　業界：已有逾五成員工預約及接種

撰文: 歐陽德浩 最後更新日期: 2021-03-24 16:20

本港新冠肺炎疫情反覆,部分行業雖已復業,但經營狀況大不如前,或未能重回正軌。美容、美髮、按摩及家庭娛樂中心業界,今日(24日)聯同立法會議員邵家輝及李慧琼,呼籲業界接種疫苗以抵抗疫情。 其中,美容、按摩及遊樂中心行業,已有逾五成從業員已接種或預約疫苗。有業界代表稱,若僱主強迫員工接種,須第一時間通知商會;並指業界的行動不足以擺脫疫情,應由社區推動才可群體免疫,冀政府不再「一刀切」暫停營業。 批發及零售界立法會議員邵家輝強調,業界不會強迫員工接種,只是鼓勵性質。他亦指,接種疫苗是擺脫疫情的唯一出路。至於政府今日突停市民接種復必泰疫苗,他認為,當局是以安全為首位,並非一味要求更多人接種。

美容、按摩及遊樂中心代表表示,已有逾五成從業員已接種或預約疫苗。(歐陽德浩攝)

若僱主強迫員工接種疫苗須立即通知

香港化粧品同業協會監事長何紹忠表示,業內約有4,000多名從業員,近六成已準備預約接種,預計其他從業員仍在進一步了解資訊;而會內亦有四成會員已接種疫苗。

何呼籲業界作為「友善僱主」,應讓員工在接種當日放假休息,亦不應排斥尚未接種的員工,為他們帶來壓力。他續指,若僱主強迫員工接種,須第一時間通知商會,強調「相信在座都唔容許咁嘅情況發生。」

何亦認為,只有業界的鼓勵不足以擺脫疫情,應由社區推動才可群體免疫,冀政府不再「一刀切」暫停營業。「即使我哋有八成打咗,出面唔打都係冇問題。咁先可以This is beginning to the end,走出困境嘅第一步。」

美髮業界:從業員仍有分歧

香港美髮美容業商會會長江樹林坦言,業界的分歧較大,可能對疫苗仍抱擔心。約4萬名從業員中,近四成已接種疫苗。他稱,雖然美髮行業在過去未被勒令停業,但髮廊生意仍受嚴重打擊,希望僱主鼓勵員工接種,讓疫情盡快完結。

香港特區按摩業總會主席周鎮宇指,由於服務需要與客人有密切的接觸,已有近六成從業員已接種及預約。而香港家庭遊樂中心商會執行委員鄧國倫表示,業界有約3,000名從業員,服務人數過數十萬人。他稱,業界逾五成從業員已接種或預約疫苗。