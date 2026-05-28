Channel C涉欠薪16萬案　陳智行稱資產遭凍結才欠薪　案准再押後

已停運的網媒Channel C涉拖欠3名員工薪金約16萬元，其母公司的代表陳智行被勞工處票控5項沒有在到期日內支付工資等5罪，案件今（28日）在西九龍法院作審前覆核。陳未聘到律師，再申押後12周籌錢及去信律政司求不提證供起訴，他透露公司欠薪因為銀行帳戶資產遭執法部門凍結，他「身上一毫子都冇」。裁判官熊雪如遂把案件押後到8月20日。



被告陳智行被票控4項沒有在到期日內支付工資及1項沒有在僱傭合約終止時在到期日內支付工資罪。控罪指，陳於2025年4月22日，是一法團「藝園媒體製作有限公司」的經理、秘書或其他類似人員，而該法團故意及無合理辯解，而沒有在切實可行範圍內盡快在劉姓僱員及何姓僱員的工資期最後一天，或麥姓僱員的僱傭合約中止後7天內，支付其合共16.1萬元工資，而該法團所犯的罪行，是在陳的同意或縱容下犯有的，或歸因於陳本身的疏忽。

Channel C老闆陳智恒。

指3員工已獲破欠基金賠償

陳智行今自行應訊，維持不認罪，申請押後12周。他表示案中3名前員工已獲破欠基金賠償，公司欠薪因為被執法部門凍結所有銀行戶口。他現任職網約車司機，每日工作十多小時。熊官提醒陳的發言恐損害自身權益，勿交代背景緣由，最終押後案件至8月20日。

案件編號：WKS18564-18568/2025