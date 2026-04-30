Channel C涉欠付薪酬16萬　陳智行否認5項傳票　5.28預審

已停運的網媒Channel C涉拖欠員工薪金，其母公司的代表陳智行被勞工處票控5項沒有在到期日內支付工資等5罪，共涉16萬元工資。公司代表陳智行今（30日）在西九龍法院否認全部控罪，控方透露將傳召4名證人，均為前僱員。陳表示前員工的口供「好多都唔係事實嚟」，又稱請律師但沒能力。陳擬傳召2名證人，但未能作實，裁判官劉綺雲遂把案件排期在5月28日作審前覆核。



Channel C老闆陳智行今出庭應訊。(陳曉欣攝)

5項傳票涉款16.1萬

被告陳智行，被票控4項沒有在到期日內支付工資，及1項沒有在僱傭合約終止時在到期日內支付工資罪。控罪指陳於2025年4月22日，是法團「藝園媒體製作有限公司」的經理、秘書或其他類似人員，而該法團故意及無合理辯解，沒有在切實可行範圍內，盡快在劉姓僱員及何姓僱員的工資期最後一天，或麥姓僱員的僱傭合約中止後7天內，支付其合共16.1萬元工資，而該法團所犯的罪行，是在陳的同意或縱容下犯有的，或歸因於陳本身的疏忽。

案件編號：WKS18564-18568/2025