80年老字號趣香蝦子花生倒數最後兩年時光　冀財團接手續圓外銷夢

林林總總的傳統懷舊零食滿載了幾代人的童年回憶，麥芽馬仔、砵仔糕、菲林卷、糖蔥餅......但隨着時代變遷，有不少傳統口味正逐漸消失，最新有一家近80年歷史的老字號蝦子花生工場，提早宣告將於兩年後光榮離場，意味着又有一款傳統口味即將失傳。



上世紀70年代初期，由澳門來港的吳松錫一家在旺角花園街插旗開設伴手禮店「趣香」，除了招牌蝦子花生外，各種中式餅亦應有盡有。當年，吳松錫的兒子吳恩誠仍只是學生哥，但已會到工場協助爸爸，他的讀書成績不佳，後來索性全職到工場工作。也許連他亦未曾想過，一做便是數十年，多個知名品牌的蝦子花生，均是由他們代工供貨。



如今吳恩誠已63歲、臨近退休年齡，打算在約兩年後，結束趣香近80年的歲月。談及工作，從他口中吐出的字僅剩辛苦，但最讓他放不下，是那個將蝦子花生行銷世界的夢，他期望日後會有大公司接手營運，將這個「香港製造」的傳奇傳承下去。



吳恩誠在沒有冷氣的工場下工作，將麵粉及粉漿放入攪伴器混合。（夏家朗攝）

創辦人吳松錫（左）現已年屆100歲，他於3年前才退休，此前仍會不時到工場視察。（夏家朗攝）

油炸後的蝦子花生口感酥脆。（夏家朗攝）

「粒粒皆辛苦」不僅是指農夫種米，對趣香蝦子花生第二代傳人吳恩誠而言，日復日在工場下製造蝦子花生，大汗疊細汗，同樣都體會到箇中滋味。「工廠沒有冷氣，只有老舊的風扇，但因會將麵粉吹起，平日不會開啟」，因此夏天的時候需頂着異常高溫開工。吳恩誠與工廠6名員工，每日早上9時回到工場準備，一直到下午1時都做到冇停手；午飯一小時後繼續，直至下午5時才結束，7時完成所有清潔工作才可下班。

吳恩誠每日早上9時便會回到工場工作。（夏家朗攝）

時光飛逝，吳恩誠已從當年到工場幫忙的學生哥，變成滿頭華髮、臨近退休年齡的長者。對於最喜歡的工作部份，吳恩誠苦笑道：「係冇嘅，係好辛苦㗎真係...... 好似𠵱家咁，一次開工我都要換兩件衫，啲汗不停咁流。」不過，他說以前學業成績不好，只好幹粗重的活，為了生活而堅持下去。

吳恩誠以人手檢查花生。（夏家朗攝）

製蝦子花生一日一工序 精選油份及濕度高花生

製作蝦子花生的工序有三種，蒸、烘乾及炸，各需一天時間，每個步驟均由人手製作、絕不馬虎。由用料的挑選，到排除次品均十分嚴謹。吳恩誠指，以選用花生為例，他們採用每安士有40至50粒的花生，即屬大粒規格，並要求較高油份及濕度的花生，產地通常為山東，多年來選擇以本地油來油炸。花生在放入攪伴器與粉漿混合後，工人會以人手挑出表面粉漿不勻的花生，再重新上粉。多重工序與選料，只為做到品質保證。

趣香蝦子花生工場僅有6位員工工作。（夏家朗攝）

「蝦子花生」冇蝦子 取名只因蝦子夠名貴

產品叫蝦子花生，實際卻沒含有蝦子，背後原來有個因由。吳恩誠笑言：「以前喺佢哋嗰個年代，蝦子好似名貴啲，蝦片就好似冇咁名貴。」

主要都係想名貴啲，可以賣貴啲，因為魚皮花生當年當佢一蚊一斤咁，我哋可以賣到三蚊，咁個利潤咪高啲，因為其他人做唔到，咁個利潤高咗，咪可以養活我哋一家。 趣香蝦子花生第二代老闆吳恩誠

吳恩誠在沒有冷氣的工場下工作，將麵粉及粉漿放入搞伴器混合。（夏家朗攝）

由澳門開到香港 早年擬進軍美國 惟檢疫要求複雜未成事

趣香蝦子花生1949年於澳門十月初五街開業，由吳恩誠的爸爸吳松錫創辦。除了蝦子花生外，品牌亦有出售老婆餅、江蘇餅等多款中式餅。趣香蝦子花生於1972年攻港，於旺角花園街插旗。吳恩誠指，品牌當年在澳門做出成績，希望能打入新市場，於是便看準香港這個新興市場。與許多企業一樣，品牌有一個「美國夢」，期望進軍美國市場，惟當地的檢疫要求複雜，終究未能成事。

趣香蝦子花生近80年的歲月裏，見證著時代的變遷。（夏家朗攝）

趣香蝦子花生於澳門十月初五街開業。（夏家朗攝）

90年代末期停製中式餅 嘆請人難 與國內產品競爭更難

至90年代末期起，趣香的中式餅生意暴跌逾半，便決定停止生產。吳恩誠坦言，一是因請人難，二是因行業嚴重萎縮，「國內有好多產品嚟同你競爭，你一定唔夠人哋爭，競爭力唔夠，香港原材料、成本，咩都貴，咁你就冇得做啦。」他指，以一包老婆餅為例，內地售1元，但他們則售2.5元。他又感嘆港人的飲食文化隨時代轉變，「鐘意食中式餅嘅階層已經係年紀愈嚟愈中，老一輩走咗啦，後生嗰輩食麵包、西餅」。

蝦子花生以本地油炸。（夏家朗攝）

炸蝦子花生期間，吳恩誠要帶上護目鏡，避免被油彈到。（夏家朗攝）

原味蝦子花生多年來都是最熱賣款。（夏家朗攝）

趣香蝦子花生是兩代人的心血，由吳松錫（左）創辦，再交由吳恩誠（右）接棒。（夏家朗攝）

8年前開網店創新口味蝦子花生 迎合年輕一代

趣香的食品製造工場於2016年由長沙灣搬到屯門，面積由當初的5千多呎，大幅減少至現時的不足1,400呎。除了因為請人難，亦因為請人貴。趣香有經營批發生意，供貨予多個知名品牌，以往他們會協助包裝產品，但遷廠後則僅以透明膠袋作包裝，不再為個別品牌作獨立包裝。為緊貼最新潮流，品牌於7至8年前開設網店，創立不同口味的蝦子花生，例如麻辣味、黑松露味等，共6款口味，貼近年輕一代的口味。

你如果來嚟來去都係賣一種原味嘅，又好似好落後。你其他公司都會不停變化，如果你公司唔變化嘅，就會被人淘汰！ 趣香蝦子花生老闆吳恩誠

吳松錫對趣香即將結業感不捨。（夏家朗攝）

不過，原味始終歷久不衰，多年來都是最熱賣款。趣香蝦子花生暫定於2028年3月31日結業，屆時吳恩誠將年屆65歲，會通知零售商要暫停供貨，為近80年的歷史寫上句號。創辦人吳松錫現已年屆100歲，他於3年前才退休，此前仍會不時到工場視察。訪問當日他精神充沛，拿起當年的照片，他娓娓道來當年的故事，仿佛只是昨天發生的事，談及結業，他說捨不得自己的心血，惟已年紀老邁，不得不放棄。

趣香蝦子花生工場僅有6位員工工作。（夏家朗攝）

趣香蝦子花生將於2028年3月31日結業。（夏家朗攝）

冀大公司接手營運 將蝦子花生行銷世界

工場的歲月走到盡頭，吳恩誠積下一身傷患，談到工作就僅剩辛苦二字，但讓他最放不下的，仍是那個將蝦子花生行銷世界的夢。吳恩誠說，希望會有大公司接手營運，「因為其實我都好想，我哋嘅產品行銷世界，但係我做唔到，希望其他人可以做到。」