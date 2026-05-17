結業潮｜旺角地氈店一度覓得新舖續經營　業主反口加租20%致拉倒

近年實體店結業潮持續，位於旺角洗衣街、有18年歷史的「開心家地氈／聖誕飾物用品貿易公司」，出售多達130種款式的地氈，包括民族風及卡通公仔等，包羅萬有。不過，該店將於兩日後將舖位交還予業主，結束營業，今午（17日）4時起，部份地氈免費供客人取用，每位客人最多可取10張。



老闆徐先生說，不希望浪費，不想將貨物如垃圾般丟棄。他說，本已覓得同一條街的第二個舖位營業，惟業主卻突然提出要加租20%，故只好選擇結業，對此感到心痛。他引述顧客形容他為「不死小強」，惟小店再強，終究不敵電商，生意額暴跌逾一半。有熟客對結業感可惜，嘆經濟環境差，熟知的店舖「好似好難生存」。



擁有18年歷史的「開心家地氈／聖誕飾物用品貿易公司」即將結業，5月17日部份地氈免費迭出，不少顧客前來領取。（湯致遠攝）

擁有18年歷史的「開心家地氈／聖誕飾物用品貿易公司」即將結業，5月17日部份地氈免費迭出，不少顧客前來領取。（湯致遠攝）

18年歷史的「開心家地氈／聖誕飾物用品貿易公司」即將結業，5月17日部份地氈免費迭出，不少顧客前來領取。（湯致遠攝）

店內貼有結業告示，感謝顧客多年來的支持。（湯致遠攝）

熟客問有否機會再見 老闆：應該冇

今日下午所見，不少顧客到「開心家地氈／聖誕飾物用品貿易公司」選購，部份人手持多張地氈離開。店內貼有告示，感謝顧客多年來的支持，「多謝大家18年的幫襯，我哋結業走了，再見！」

有顧客問老闆徐先生：「有冇機會再見？」徐老闆不假思索回應道：「應該冇。」

「開心家地氈／聖誕飾物用品貿易公司」老闆徐先生表示，另覓舖位被突加租20%，因此決定結業。（湯致遠攝）

堅持要租同一條街舖位 老闆：搬去其啲街做不到生意

徐先生表示，因租約期滿，將於兩日後交還舖位予業主。他無奈指，本已覓得同一條街的第二個舖位，並已商討好租金，惟業主近日告知他要加租，金額較原本高20%，因此決定結業。

至於為何不選擇遷址到其他區份，他說，18年來曾在同一條街搬舖位四五次，熟客均集中在這區，故未有此打算，「如果我哋真係搬去其他啲街，我估都做唔到。」

擁有18年歷史的「開心家地氈／聖誕飾物用品貿易公司」即將結業，5月17日不少顧客前來光顧。（湯致遠攝）

部份地氈免費迭出，每人每款限取2張，最多取10張。（湯致遠攝）

網上購物盛行致失60%生意 「不死小強」連連蝕錢捱不住

徐先生說，在近三至四年，網上購物盛行，部份電商更推出免運費優惠，年輕客群被「分薄」，會到店光顧的僅剩60歲以上長者，生意額較以往大跌50%至60%。

他說，對結業感到心痛，又引述街坊向他說，「徐生，唔係喎，你係呢條街嘅『不死小強』喎，你都唔做？你都死咗啦？」街坊問他是否怕辛苦，他卻說：「我點會驚辛苦呢？我係驚窮啊嘛，你要辛苦，要冇錢賺，仲蝕錢，咁冇意思啦。」

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每名顧客最多可免費取10張 優惠周一繼續

今日4時後，店舖部份地氈免費送出，每名顧客最多取10張，優惠將於明早（18日，星期一）繼續。徐先生笑言不希望浪費，不想將貨物如垃圾般丟棄，部份面積較大的地氈，若最終沒有人選購，會將其送到老人院，供其使用。

被問及將來的打算，他說：「其實我𠵱家就同個普通人一樣，你可以做咩啊？我都答唔到…… 我覺得做生意唔理你做邊行，都係講誠信，唔好呃人。」

擁有18年歷史的「開心家地氈／聖誕飾物用品貿易公司」即將結業，不少顧客前來光顧。（湯致遠攝）

擁有18年歷史的「開心家地氈／聖誕飾物用品貿易公司」即將結業，不少顧客前來光顧。（湯致遠攝）

擁有18年歷史的「開心家地氈／聖誕飾物用品貿易公司」即將結業，不少顧客前來光顧。（湯致遠攝）

顧客：見開嗰啲舖頭愈來愈 好似好難生存

善小姐已光顧該店數年，今日花費120元，購買6張地氈。她認為此價格非常實惠，「平時一張都差唔多咁嘅價。」對於店舖結業，她說感到可惜，「始終好似見開嗰啲舖頭愈來愈少…… 個經濟環境係咁，好似好難生存」。

溫小姐花費20元，購買一條地氈。（湯致遠攝）

顧客溫小姐花費20元，購買一張地氈，「佢有哋料都幾靚㗎真係，即係唔係淘寶嗰啲、會甩毛嗰啲貨。」對於店舖要結業，她說：「都冇辦法啦，大環境係經濟差啲。」