結業潮｜佐敦醉瓊樓求變失敗結束65年歷史　葉問李小龍曾是座上客

【結業潮／佐敦／醉瓊樓飯店／老三油渣麵】本港結業潮持續，佐敦醉瓊樓昨日（26日）最後營業，結束長達65年的歷史。據該店第三代傳人的親友透露，近年本港餐飲業步入寒冬，雖然餐廳去年曾裝修，試圖吸引年輕客源，惟成效甚微，最終持續入不敷支，黯然離場。



翻查資料，醉瓊樓早年屬於龐大的聯營系統，上世紀70年代踏入全盛期，全港共計48間店，葉問及李小龍等都是座上客，惟如今全港只餘下3間「醉瓊樓」同名餐廳，其中灣仔醉瓊樓去年一度因經營困難預告結業，其後才傳出「喜訊」，稱幸得到業主體恤時艱，才得以重新開門迎客。



屹立佐敦65年的醉瓊樓近日無預警結業。（OpenRice／Whisky Pow圖片）

屹立佐敦65年的醉瓊樓近日無預警結業。（OpenRice／happyjoejoe123圖片）

佐敦西貢街醉瓊樓近日無預警結業，網上有關注本地老舖的專頁今日（27日）公布，佐敦醉瓊樓昨日（26日）為最後營業日，據悉因經營困難所致。《香港01》今日在營業時間下午一時多次致電該店，一直無人接聽。

第三代親友︰持續入不敷支只能結業

佐敦醉瓊樓第二代負責人姚先生的長子，早年已自立門戶開設「老三油渣麵」，傳承醉瓊樓的鹽焗雞及梅菜扣肉等客家菜。記者致電該店查詢，其親友透露近年本港餐飲業步入寒冬，雖然去年10月姚先生的長子曾回醉瓊樓協助，並裝修餐廳試圖吸引年輕客源，惟成效甚微，最終持續入不敷支，只能結束營業。

佐敦醉瓊樓仍保留舊式風格。（OpenRice／wmh714圖片）

佐敦醉瓊樓曾掛有幾層高的霓虹燈。（OpenRice／lo bb圖片）

已故武術大師葉問、李小龍等曾是醉瓊樓座上客

翻查資料，醉瓊樓早年屬於龐大的聯營系統，上世紀70年代踏入全盛期，全港共計48間店，多名港人熟知的已故名人，都是醉瓊樓的座上客，包括武術宗師葉問、一代武術傳奇李小龍、影壇大哥鄧光榮、被封為「銀壇硬漢」的粵語片明星曹達華等。

佐敦醉瓊樓馳名正宗客家菜。（OpenRice／EAT hard PLAY hard圖片）

佐敦醉瓊樓樓高4層。（OpenRice／wmh714圖片）

佐敦醉瓊樓65年歷史 眾店中歷史最悠久

翻查資料，佐敦醉瓊樓馳名正宗客家菜，位於西貢街7號地舖，樓高4層，早於1961年創立，即至今已有65年歷史，為本港僅存醉瓊樓中歷史最悠久。創辦人當年向被譽為「當代草聖」的于右任求得墨寶，製成如今懸掛在門外的白底招牌，鑲嵌五隻啞金色大字「醉瓊樓飯店」。

醉瓊樓的招牌菜包括鹽焗雞。（OpenRice／finger_cons圖片）

醉瓊樓馳名客家菜。（OpenRice／Whisky Pow圖片）

灣仔醉瓊樓去年曾預告結業 獲業主體恤時艱續營業

根據本港美食指南OpenRice的搜尋結果，目前本港「醉瓊樓」同名餐廳，只餘下灣仔、長沙灣及油塘。雖然佐敦及灣仔兩間醉瓊樓分別獨立營運，惟同樣遇到經營困難，灣仔醉瓊樓去年一度預告結業，其後才傳出「喜訊」，稱幸得到業主體恤時艱，共商可行方案，得以「在逆風中重獲生機」，重新開門迎客。