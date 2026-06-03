其士爭產案　女律師指周亦卿沒有就信託給予指示　最終放棄成立

其士集團創辦人周亦卿的長女及五女爭產案，今(3日)在高等法院續審，有份準備和草擬涉案2015年遺囑的女律師繼續作供。她稱，雖然透過周亦卿的六女周薇薇知悉，周亦卿有意成立信託，但女律師在準備遺囑的過程中，周亦卿一方沒有就成立信託給予指示，最終周亦卿也放棄成立信託。長女一方質疑，從女律師和周薇薇的電郵中，未有一個電郵顯示周亦卿放棄成立信託，並把他持有的其士股份給予五女周蕙蕙，女律師不同意，並解釋當時數月間的電郵往來，可反映周亦卿改變想法。



原告為周亦卿的長女周莉莉，被告為五女周蕙蕙(即藝人吳家樂的妻子)和六女周薇薇，五及六女兒為周2015年所訂遺囑的執行人。周亦卿和妻子共有6女1子，他於2018年去世，終年82歲。他2015年所立遺囑，把他持有約62%其士股份，即約1.89億股，全贈予第五女，其他資產則分給遺孀和六個女兒。長女周莉莉要求，法庭裁定這遺囑無效。

有份準備涉案2015年遺囑的女律師卓昭華昨日供稱，周亦卿的六女周薇薇於2015年聯絡她，指其父親想立一份新遺囑，和有意成立信託。此外，周亦卿亦不想他持有的其士股士被出售或分散。

周亦卿五女周蕙蕙是藝人吳家樂的妻子。(朱棨新攝)

原告周莉莉。(朱棨新攝)

女律師指 周亦卿一方沒有就成立信託給予指示「最後周生放棄呢個諗法」

卓昭華今作供時講及，在草擬遺囑的文件中，提及其中一個選項，是把周亦卿持有的其士股票，給予某一人，讓該人成立信託。代表原告的資深大律師沙惜時問，此選項如何避免股票被出售。卓回應稱，此事要視乎周亦卿的指示，又指若要向周解釋，她會表明依賴某個人的誠信去成立信託，會有股票被出售的風險。

卓又指，在準備遺囑的過程中，周亦卿一方沒有就成立信託給予指示。她曾就此事多番問周薇薇，周薇薇回應指自己也正在索取父親的指示。卓稱，「最後周生(周亦卿)放棄呢個諗法」。

沙惜時則指，在卓和周薇薇的電郵中，未有一個電郵顯示周亦卿放棄成立信託，並把他持有的其士股份給予五女周蕙蕙，卓不同意，指整件事不是單靠某一個電郵可以反映，而當時數月間的電郵往來，可反映周亦卿改變想法。

案件編號：HCAP 22/2019