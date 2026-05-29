其士集團爭產　長女指4個妹父前談分錢如四人幫　辯方質疑無其事

其士集團創辦人周亦卿的長女與第五及六女兒爭產案續審，長女今午(29日)續在高等法院作供，她提到曾在一個父親亦在場的聚會上，聽到有家人談分錢，並形容最細的4名妹妹在該場景的情形有如「四人幫」。她強調對五妹並無敵意，但對她失去信心，又擔心兩名妹妹不知日後如何管理公司，並指若父知股份落入一人手，且令公司「唔得」，認為其父不會同意。代表五及六妹的律師卻指，姊妹們在父面錢談分錢如同侮辱，質疑該次場景並無發生，長女不同意。



法官歐陽浩榮亦問到，若周父知道家中的事和他的筆記會在法庭公開，並被傳媒廣泛報道，是否仍會支持訴訟，長女認為會。長女已作供完畢，案下周一續。



周亦卿2015年立遺囑把股份獨給五女

原告為周亦卿的長女周莉莉，被告為五女周蕙蕙(即藝人吳家樂的妻子)和六女周薇薇，兩名被告為2015年遺囑的執行人。周亦卿和妻子育有六女一子，他於2018年去世，終年82歲。 根據2015年的遺囑，周亦卿把其持有約62%其士股份、即約1.89億股，贈予周蕙蕙，其他資產分給遺孀和六個女兒，而長女周莉莉則挑戰2015年遺囑的有效性，要求裁定它無效。

原告周莉莉作供時強調對五妹周蕙蕙並無敵意。(朱棨新攝)

第五女周蕙蕙(圖)在其父周亦卿2015年的遺囑中，獨得其父在其士的六成股份。(朱棨新攝)

藝人吳家樂(圖)是其士集團已故創辦人周亦卿的女婿，吳妻子周蕙蕙亦捲入爭產案。

若五妹把股票放入信託便沒有意見

長女周莉莉下午作供時講及2018年8月底、即父親去世後，五妹答應把2015年遺囑所得的股份，放入家庭信託。長女稱對五妹沒有敵意，又指：「發生咁嘅事，佢都肯攞番出嚟，(長女)無諗住打交，憎佢。」她又稱：「我唔係搞事嘅人。」若把公司股票放入信託，便沒有意見。

寧波同鄉會聚會聽同家人講分錢

長女亦講及2015年初，她和家人在香港寧波同鄉會聚會。期間，長女聽到其他家人講及「分錢」，該些錢分給什麼人、不分給什麼人。她指：「個場景令我諗起四人幫。」她亦認有向他人稱：「慘呀，我屋企多咗個四人幫。」代表五及六妹的資深大律師余若海問四人幫是指何人，她則指是三妹周蕙苓、四妹周蕙芝、 五妹周蕙蕙和六妹周薇薇。

余質疑在父面前講分錢等同侮辱

余問分什麼錢，長女指聽到是父親的錢，又指二妹周薇薇當時發言最多。她又補充，當時父親也在場，但沒有太多發言。余指其說法不合情理，又指在父親面前，子女討論如何瓜分父親的錢，等同侮辱，長女回應指：「所以我覺得好奇怪。」余指，長女指稱的聚會從沒有發生，長女否認。

長女指公司有項目會虧億億聲

長女在盤問時承認，自父親於2016年1月中風後，失去對五妹的信任。她關心公司，不知五及六妹是否知道為何公司虧蝕，她則早已在董事會提及，公司有個大型項目「會蝕億億聲」，她又稱：「到依家佢地都覺得我唔啱。」她續指：「呢8年公司當哂周蕙蕙和周薇薇係老板。」，她擔心兩人日後如何管理公司。

認為父不想公司落一人手致公司唔得

她又指，若父親知道股份只給一個人：「佢一定唔會簽(遺囑)。」余則指，以周亦卿的性格，最不希望發生的事，就是長女展開訴訟，長女回應指父親不想股份落在一人之手，令公司「唔得」，也不是父親所樂見。

對辯方庭上披露私人嘢感憤怒

法官歐陽浩榮問，若周亦卿知道家中的事情、他的筆記會在法庭公諸於世，傳媒每天報道，他是否仍會支持訴訟。長女強調：「開始時我無攞佢私人嘢。」又指辯方庭上披露該些「私人嘢」，也感到憤怒。余反指是長女挑戰父親筆跡，長女同意。

案件編號：HCAP 22/2019