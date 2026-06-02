其士集團爭產　周亦卿遺產10億計想過立信託　有建議先全交給一個

其士集團創辦人周亦卿的長女及五女爭產案，今(2日)在高等法院續審。有份準備涉案2015年遺囑的女律師供稱，周亦卿的六女周薇薇聯絡她，指其父親的舊遺囑過時，部份公司亦已不存在，故想立一份新遺囑，她又稱知周的遺產以10億計，其中一個考慮是成立信託。但第六女指其父對成立信託沒有具體想法，亦「十劃都未有一撇」，但周父意思是不想把股份出售。故她曾與其律師樓的合夥人提及，該合夥人建議說：「畀一個人都得架，佢信果個人就得。」該女律師最後把這話轉述給周薇薇。



周亦卿2015年另立遺囑股份獨給第五女

原告為周亦卿的長女周莉莉，被告為五女周蕙蕙(即藝人吳家樂的妻子)和六女周薇薇，五及六女兒為周2015年所訂遺囑的執行人。周亦卿和妻子共有6女1子，他於2018年去世，終年82歲。他2015年所立遺囑，把他持有約62%其士股份，即約1.89億股，全贈予第五女，其他資產則分給遺孀和六個女兒。長女周莉莉要求，法庭裁定這遺囑無效。

周亦卿的長女周莉莉要求法庭撤回其父2015年的遺囑。(朱棨新攝)

根據周亦卿2015年的遺囑，他把所有股份留給第五女周蕙蕙(圖)，辯方指周蕙蕙亦曾表示願把股份放入信託。(朱棨新攝)

藝人吳家樂(圖)是其士集團已故創辦人周亦卿的女婿，吳妻子周蕙蕙亦捲入爭產案。

辯方的律師曾透露，有風水師指周亦卿幼子周維正(圖)並非好的繼承者，周在2015年所立遺囑，未有把股份留給兒子。(朱棨新攝)

知周亦卿遺產以10億計

有份準備涉案2015年遺囑的女律師卓昭華作供指，認識周亦卿一家多年，和周亦卿的六女周薇薇亦為朋友，她曾任周薇薇婚禮的證婚人。代表原告的資深大律師沙惜時指，周亦卿的遺產價值是以10億計，卓同意該遺囑是她處理過的遺囑中，價值最大。

舊遺囑已過時故想立新遺囑

就本案的2015年遺囑，卓憶述周薇薇向她表示，其父親有意訂立一份新遺囑，因為舊遺囑已過時，該份遺囑的受益人包括女婿，遺囑上的部份公司亦已不存在，因此需訂立新遺囑。

若要成立信託要確立多個事項

卓又指，知道周薇薇協助父親處理其財產，其中一個考慮是成立信託。卓補充，若要成立信託，需要確立多個事項，包括信託內有什麼財產、誰是受託人和受益人。周薇薇指父親當時沒有具體想法，因此成立信託一事是「十劃都未有一撇」，卓亦著周薇薇就此向父親索取指示。卓指，就著如何成立信託，是否由周亦卿生前成立信託等，也沒有和周薇薇討論。

周找有法律背景的女兒處理

卓續指，明白周亦卿作為上市公司主席，日理萬機，難以就訂立遺囑和她多番商討，因此找來有法律背景的女兒處理，但卓強調不論商討結果如何，最終卓都會見周亦卿，以索取指示。

合夥人建議留給信得過的一個

此外，她亦指透過周薇藢得知，周亦卿不想把其士股票被分散或出售。卓曾和律師事務所合夥人討論，卓當時稱：「客人想成立信託，但好多嘢未諗。」問若最終未有成立信託，客人又不想全數出售股份，是否有其他可能性。合夥人建議說：「畀一個人都得架，佢信果個人就得。」卓其後把這番話告知周薇薇。

案件編號：HCAP 22/2019