其士集團爭產　資狀余若海質疑上海人錫仔論　證人：被人錫係唔知

其士集團創辦人周亦卿的長女及五女爭產案，今(1日)在高等法院續審，長女一方傳召其士時任非執行董事高贊覺作供。高稱周亦卿當時被證監指違反收購守則，其唯一兒子又想離開公司，高指周是上海人，追了六個女兒才有一個兒子，指周「好錫仔」，所以這兩事對周有影響很大，指周當時精神恍忽，認為他不太適合立遺囑。代表五女的資深大律師余若海即反駁稱，余父亦是上海人，但對子女同樣愛錫。高即回應說：「做人嚟講，自己被人鍚係唔知。」



周亦卿2015年立遺囑把股份全給第五女

原告為周亦卿的長女周莉莉，被告為五女周蕙蕙(即藝人吳家樂的妻子)和六女周薇薇，五及六女兒為周2015年所訂遺囑的執行人。周亦卿和妻子共有6女1子，他於2018年去世，終年82歲。他2015年所立遺囑，把他持有約62%其士股份，即約1.89億股，全贈予第五女，其他資產則分給遺孀和六個女兒。長女周莉莉要求，法庭裁定這遺囑無效。

證人高贊覺指周亦卿2015年受其幼子想離開公司等事困擾，認為周當時不太適合立遺囑。(朱棨新攝)

資深大律師余若海稱其父亦是上海人，但指其父子女都錫，以反駁證人的說法。(資料圖片)

高作供時強調只是想澄清對周亦卿的感覺

曾任水務署署長、其士集團時任非執行董事高贊覺今作供，他稱作供只想澄清一些他對周亦卿先生的感覺。代表第五及六女兒的資深大律師余若海盤問高時問，高作供是否要支持原告周莉莉的說法，即周亦卿2015年沒有精神能力定立遺囑，高指周當時情緒不穩，精神亦恍惚，至於他是否有精神能力立遺囑，高稱他不是律師或醫生，不能決定是否有精神能力，但認為其精神狀況不適合立遺囑。余便稱，原告周莉莉已不主張周立遺囑時沒有精神能力，高稱他不知道。

覺周亦卿當時受兩事影響精神恍忽

高贊覺續指，周亦卿於2015年被裁定違反《收購守則》，證監會向他施加冷淡對待令。此外，高指周只有一個兒子，即其幼子周維正，但周維正曾向高表示想離開其士集團。高覺得兩件事影響周亦卿當時的精神和心情，高說：「(佢)無乜心情、精神打理公司事情。」又指周亦卿當時精神恍惚，開會時：「唔係好專心。」

周維正最終無離開其士

高稱當時曾叫其士的獨立非執董周明權遊說周維正，若周維正離開其士，其父親會不開心，最終周維正沒有離開，但由執行董事轉為非執行董事。

高認為周亦卿當時受事件果擾

余指該兩件事只影響周的精神和心情，和他的精神能力無關，高即回應：「有關係。」指周亦卿是名人、紳士，回歸前後都曾授勳，惟他在公事和私事上，分別受到證監會事件和兒子想離開其士困擾。

高指上海人好錫仔

高又說：「佢(周亦卿)太太生6個女，仲追個仔。」指周亦卿自然是「好注重個仔」，又說：「上海佬(周亦卿在上海出生)好鍚仔。」余即表示不同意，並指他的父親是上海人，他對兒子和女兒同樣愛鍚，引來庭上哄笑，高則回應：「做人嚟講，自己被人鍚係唔知。」

案件編號：HCAP 22/2019