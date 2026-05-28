其士集團爭產　周父手寫筆記形容一無所成　長女：父親錯誤咁睇我

其士集團創辦人周亦卿生前立下遺囑把股份獨給五女周蕙蕙(即藝人吳家樂的妻子)，長女周莉莉不服求頒令該遺囑無效案，今(28日)在高等法院續審，長女開始作供，她稱為扮演長女的角色才展開訴訟，而不是要從父親的遺產中取得更多。她又稱，明白父親緊張公司，意願是公司可以長留，故想成立信託以保存公司股份。對於五妹的律師提到周父筆記曾提到覺長女「一無所成」，亦提及長女的酒精問題，長女回應稱：「(父親)錯誤咁睇我。」她否認與父關係不密切。



原告為周亦卿的長女周莉莉，被告為五女周蕙蕙(即藝人吳家樂的妻子)和六女周薇薇，兩人為2015年遺囑的執行人。周亦卿和妻共有6女1子，他於2018年去世，終年82歲。 他在2015年曾立下遺囑，把持有62%其士股份，即約1.89億股，贈予五女周蕙蕙，其他資產分由遺孀和六個女兒平分。長女周莉莉要求法庭裁定這遺囑無效。

原告周莉莉指其父不但不喜歡她喝酒，亦不滿她短頭髮，但稱有方法與父溝通。(朱棨新攝)

根據2015年的遺囑，第五女周蕙蕙(圖)獲父周亦卿所持的62%其士股份。(朱棨新攝)

藝人吳家樂與其士集團主席周亦卿女兒周蕙蕙秘密相戀於2006年3月19日結婚。（IG@吳家樂）

代表辯方的律師透露，曾有風水師傅指周亦卿幼子周維正(圖)並非好的繼承者。(朱棨新攝)

長女認曾指父重男輕女

長女周莉莉(下稱：長女)作供該代表五及六妹的資深大律師余若海(下稱：余)盤問。長女同意其父重視個人性格多於財富，她認曾指父重男輕女，但在余盤問下，同意父對子及女同樣喜歡，並稱她所指的重男輕女，是指傳統有些事情要由兒子負責。

曾有師傅指兒子非好的繼承人

余續提及周父曾找算命師傅「何姑」，該師父指周的唯一兒子周維正不是好的繼承人。長女則回應稱不覺其父迷信，但同意父親有時會找風水師傅，但不是經常，強調：「唔係特別相信。」

周亦卿曾在手寫筆記指長女一無所成

長女在余盤問下亦承認曾與父有爭拗，因其父曾堅持她要早上9時上班，但她解釋因當時身兼兩項工作，曾因上班時間和父親有爭拗。余繼而引述周亦卿的手寫筆記，內容曾提到：「40歲了，莉莉是一個最好的樣辦，一無所成，如何對自己交代….」長女指對父親的說法不感驚訝，並指父親：「錯誤咁睇我。」但強調周父有把她加入成為2009年遺囑的執行人。

長女指周父曾不滿她短頭髮

余再引述周父的手寫筆記指：「腦袋可能損壞了一半(酒精毒)……」問周亦卿是否很反對她飲酒，長女回應：「仲反對我短頭髮。」余指周父親離世前的10年，長女和父親的關係並不親密，長女否認，強調她有方法和父親溝通。

長女稱知父意願是公司可長留

余續引述長女曾在供詞提到，她為扮演長女角色才展開訴訟，並非要從父親的遺產取得更多，長女同意，稱她有6名弟妹，父母和長輩一直以來都著她「生性」。她又指父親緊張公司，知其意願是：「公司可以長留。」故大部份款項會撥給公司，亦有部份款項用作慈善用途，家人則可取得些微收入，她亦因此想成立信託。

要求裁定沒有遺囑涉技術問題

余質疑長女的說法，根長女的訴訟文件是要求法庭頒命父親去世時沒有遺囑。長女解釋，她是要求法庭頒命其父2009年遺囑有效，訴訟文件提及要求頒命沒有遺囑，是律師團隊建議，涉及技術問題。余卻稱，若所有遺囑都無效，周父資產便會分給周亦卿的妻子和子女，公司股份亦會分散。長女稱明白後果，亦同意此安排不符其父意願，但指：「希望我哋齊心。」

聆訊繼續。

案件編號：HCAP 22/2019