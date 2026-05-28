其士集團爭產　被質疑想得更大份額　周莉莉否認　強調想保護屋企

其士集團創辦人周亦卿把股份獨給五女，長女不服興訟案續審，長女周莉莉今午(28日)續在高等法院作供，她承認有三名弟妹都站在五及六妹一方，代表五妹的律師質疑，長女就遺產打官司，目的是想得到更大份額。長女即回應：「絕對唔係。」她又稱近兩年都虧損3至4億元，她希望有好的領導，帶領公司重回正軌，強調想保護屋企和公司。



此外，庭上亦透露周亦卿曾在手寫筆記指幼子「目中無人」，長女承認父親對幼子抱怨，亦認兩父子曾因激烈爭拗，其弟拍枱，卻因而弄傷手，要紮崩帶上班，其父對此感到傷心。



長女要求頒令2015年遺囑無效

原告為周亦卿的長女周莉莉，被告為五女周蕙蕙(即藝人吳家樂的妻子)和六女周薇薇，兩人為2015年遺囑的執行人。周亦卿和妻子育有六女一子，他於2018年去世，終年82歲。 根據2015年的遺囑，周亦卿把其持有約62%其士股份、即約1.89億股，贈予周蕙蕙，其他資產分給遺孀和六個女兒，而長女周莉莉則挑戰2015年遺囑的有效性，要求裁定它無效。

周莉莉提及與胞妹關係時，以「我在明，佢地在暗」來形容，並指胞妹很多事都不向她交代。（朱棨新攝）

周莉莉認展開訴訟為想在公司有控制權。（朱棨新攝）

否認興訟為取更大份額

長女周莉莉繼續作供時指，要求法庭頒令其父於2009年所立的遺囑有效，主要目的是要「綁住」其士的股票。代表五及六妹的資深大律師余若海則指，長女的目的是要從父親的遺囑中，取得更大份額，長女即否認說：「絕對唔係。」又稱：「我想保護屋企，保護公司。」

認展開訴訟想在公司有控制權

她在盤問時承認，三妹周蕙苓、四妹周蕙芝和胞弟周維正，在是次訴訟中，都站在五妹周蕙蕙和六妹周薇薇一方，不支持她，但她補充，公司近兩年都虧損3至4億元，她希望有好的領導，帶領公司重回正軌。她同意展開訴訟的其中一個目的，是要確保她在公司股份有控制權。

庭上提到，周亦卿曾在筆記形容幼子周維正（圖)「拍枱」兼「目中無人」。（朱棨新攝）

周父形容兒子目中無人

余又引述長女的供詞，提及父親曾稱對兒子周維正感失望。根據父親的手寫筆記，他曾指兒子：「新年可不必拜年」、「拍枱」、「目中無人」。長女同意父親曾對兒子抱怨。

父子爭執子拍枱至手部受傷

余又引述長女的供詞指，父親和兒子於2015年3月曾有激烈爭拗，兒子當時更因拍枱而受傷。長女指，胞弟因此需包紮上班，父親認為兒子的行為不尊重他，亦感到傷心。余續指長女的供詞提到，父親曾給兒子9000萬，以收購兒子飲食業的生意。長女稱大概是六妹周薇薇告知她。

以我在明佢地在暗形容與胞妹關係

余指，根據五妹周蕙蕙的供詞，胞弟沒有收取該9000萬。長女稱：「我在明，佢哋在暗。」指稱是胞妹們交代此事，她們的說法有不同。余問「我在明，佢哋在暗」的意思，長女指胞妹在過去8年，很多事都不跟她分享。余又引述父親的手寫筆記，形容周蕙蕙是聰明的孩子，相信她有能力凝聚家人。長女稱她接納該評價。

周父立遺囑前曾給長女5432萬支票

長女稱，其父自2014年起，思考開始變得緩慢，會發牢騷。余指其士當時多個公告，都是在周亦卿批准下發出，長女指當時未有懷疑父親的精神能力。余又指，2015年10月20日，即簽下2015年遺囑前9天，他們一家人曾聚會，期間父親給長女一張5432萬元的支票，並送贈中半山花園台一單位給五妹。余問周父當時的精神能力沒有問題，長女稱當時已覺有問題，認為父親並無精神能力。

案件編號：HCAP 22/2019