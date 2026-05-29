其士集團爭產案　見五妹獲父贈物業曾言：無資格　長女稱只是聊天

其士集團創辦人周亦卿遺產爭奪案，今(29日)在高等法院續審，長女周莉莉繼續作供，談及2015年一次家庭聚會中，周父向五女周蕙蕙送贈一個於中半山花園台的單位。代表五女的律師指，長女當晚面黑無笑容，更指其五妹：「無資格住花園台。」長女認有就送樓的事不高興，亦有說「無資格」的話，但稱這是聊天而非責罵，並稱她當時也有說：「我都無資格。」律師續指，根據周亦卿的手寫筆記，他曾形容與長女的關係是「水火不容」。長女即解釋因公司有辦公室政治，她成了犧牲品，父對她有誤會，她又稱：「我無同佢水火不容。」



周亦卿2015年決定把股份全給第五女

原告為周亦卿的長女周莉莉，被告為五女周蕙蕙(即藝人吳家樂的妻子)和六女周薇薇，第五及第六女兒為2015年遺囑的執行人。

周亦卿與妻育有6女1子，他2018年去世，終年82歲。周亦卿於2015年曾立下遺囑，把他持有約62%其士股份，約1.89億股，全贈予五女周蕙蕙，其他資產分給遺孀和6個女。長女周莉莉質疑2015年遺囑的有效性，要求裁定它無效。

周莉莉認知五女周蕙蕙獲父送贈中半山花園台物業時，她有感到不高興。（朱棨新攝）

根據周亦卿2015年所立遺囑，他把手持股份全給第五女周蕙蕙(圖)。(朱棨新攝)

藝人吳家樂(圖)是周蕙蕙的丈夫，2人於2006年3月19日結婚。（電視截圖）

庭上透露，周蕙蕙於2015年，曾獲父親送贈位於半山舊山頂道花園台的單位。(資料圖片)

長女認五女獲贈花園台單位感不快

長女周莉莉昨日作供時提及，他們一家人於2015年10月20日曾有聚會，期間父親給長女一張5432萬元的支票，又送贈中半山花園台一單位給五妹。

代表第五及六妹的資深大律師余若海繼續盤問時，提及送樓事件，長女承認對五妹獲父送贈中半山花園台單位感到不高興。她指五妹在這事前約一年已想搬屋，並叫母親陪同「睇樓」，好讓母親買單位給她，長女稱不解為何要如此迫切，因當時樓價高，最終五妹亦沒有買樓。

稱說五妹無資格住花園台只是聊天

余指長女曾就此事向五妹稱：「無資格住花園台。」長女解釋她當時並非責罵五妹，只是聊天。她承認有講：「你無資格住。」但強調她亦有稱：「我（長女）都無資格。」

余指長女當晚無笑容兼黑臉

余續指長女當間無笑容、「黑臉」，長女回應：「不敢講。」又稱：「笑唔出或故意黑臉，呢個係唔同人睇法。」

關注父為何不多索取醫生意見

余又稱，周亦卿2015年被診斷患肝癌，他於同年10月27和28日向肝膽胰外科專科醫生盧寵茂求醫，其後接受兩個手術。余問長女是否知悉做手術是其父的決定，長女稱當時未有想到此事，但疑惑父親可先索取其他醫生的意見。余續問，周父簽下手術同意書時，長女有否質疑其父的精神能力。長女稱，當時只考慮父應先索取其他醫生意見，而不是他是否有能力理解手術和其風險。

周亦卿筆記曾指與長女水火不容

余又提到，根據周亦卿2004年的手寫筆記，他提及長女時曾提及：「我們之間水火不容……」長女即回應稱，2000年左右發生了很多事情，公司發生辦公室政治，她成為犧牲品，她的上司於2007年辭職。父親其後向她表示，要解僱一個職位如此高的員工，需要時間。

長女強調沒有與父水火不容

長女又指，父親當初對她有誤會，水火不容是其父的感覺，但她稱：「我無同佢水火不容。」她亦強調，其父於2009年定立遺囑時，她是其中一名執行人，她亦於2011年升為其士母公司的董事。

案件編號：HCAP 22/2019