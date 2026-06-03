小一派位出錯｜陳家珮促公開調查報告　教育局不答會不會：無補充

小一統一派位結果今日（3日）放榜，不過，教育局昨（2日）在「設定系統發送程序時出現操作偏差」，導致通知短訊被錯誤提早發放，部份家長提早一日知悉子女獲派的學校。當局已成立危機處小組展開徹查。新民黨立法會議員陳家珮形容事件罕見，冀教育局盡早完成調查，估計一至兩個月完成調查會較理想，亦是可接受範圍。她又認同教育局應將調查報告公開，因事件會影響公眾信心。《香港01》向教育局查詢調查需時多久、會否公開調查報告，當局稱無補充。



小一統一派位結果今早（3日）公布。（資料圖片）

調查料需時一至兩個月 促教局公開交代報告

小一統一派位結果原定今早公布，惟教育局昨日誤將訊息提早發放予部份家長，當局解釋是「設定系統發送程序時出現操作偏差」，事件不涉及外判商服務，亦無關網絡安全，已成立危機處小組展開徹查，全面檢視系統，如果發現涉及人為疏忽或程序出錯，會嚴肅跟進。

《香港01》查問調查需時多久、會否公開調查報告 教育局稱無補充

陳家珮表示，今次事件實屬罕見，多年來未曾發生。她認為，教育局調查事件時，或牽涉技術問題，要視乎調查深度，估計調查需時。她希望教育局盡快完成調查，相信一至兩個月時間較為合理，而且今次事件影響公眾對政府的信心，認同局方完成調查後，應公開調查報告。《香港01》向教育局查詢調查需時多久、會否公開調查報告，當局稱無補充。

陳家珮認為，教育局應公開調查報告，以免影響公眾的信心。（資料圖片/夏家朗攝）

事件或減低「智慧政府」信任

陳家珮認為，近年政府提倡轉為「智慧政府」，利用物聯網、雲計算、人工智慧（AI）等科技，將服務全面電子化，以提升效率。她強調提升效率同時亦要兼顧質素，尤其近年發生較多涉及網絡安全，如資料外泄等以往用紙本較少發生的事，政府長遠需考慮及確保系統穩定。她又指，今次事件或會降低市民對「智慧政府」的信任。

今早有不少家長表示，派位結果與教育局誤發的訊息內容一致，陳家珮指，從表面證據推測，有機會是教育局使用去年日期，並隨機選出部份家長作測試，卻誤用了今年小一派位結果的數據。她又說，幸好訊息是在學校辦理「叩門」申請前發放，未有造成太大混亂，是不幸中之大幸。