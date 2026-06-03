鍾景輝逝世｜演藝學院悼戲劇學院創院院長：King Sir，永遠懷念您
撰文：陶嘉心
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人稱「King Sir」的戲劇大師鍾景輝今早（3日）於睡夢中安詳離世，鍾景輝半個世紀以來對香港演藝界、戲劇教育及文化事業有輝煌貢獻，亦是香港演藝學院戲劇學院創院院長。演藝學院傍晚在facebook專頁發表悼文稱：King Sir，我們永遠懷念您！
演藝學院校長陳頌瑛在貼文稱對鍾景輝離世表示深切哀悼，並向其家人致以深切慰問，又指鍾景輝於1983年加入演藝學院，2001年榮休，對演藝學院貢獻良多，退休後亦經常回校與學院老師及學生分享戲劇藝術方面的寶貴經驗。
貼文讚揚鍾景輝畢生奉獻於戲劇及表演藝術教育，對香港乃至整個地區藝術發展與人才培育，建樹良多，成就卓著，桃李滿門，深受學院師生愛戴與敬重，其離世，是香港演藝界及教育界的重大損失。
1983年加入演藝學院 2001年榮休
演藝學院校長陳頌瑛在貼文稱對鍾景輝離世表示深切哀悼，並向其家人致以深切慰問，又指鍾景輝於1983年加入演藝學院，2001年榮休，對演藝學院貢獻良多，退休後亦經常回校與學院老師及學生分享戲劇藝術方面的寶貴經驗。
演藝學院：鍾景輝對香港乃至整個地區藝術發展與人才培育建樹良多
貼文讚揚鍾景輝畢生奉獻於戲劇及表演藝術教育，對香港乃至整個地區藝術發展與人才培育，建樹良多，成就卓著，桃李滿門，深受學院師生愛戴與敬重，其離世，是香港演藝界及教育界的重大損失。
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