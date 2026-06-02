Save Lily｜西九重案組跟進　警高度關注　設跨部門聯合小組調查

Save Lily事件｜Save Lily香港｜Save Lily父母｜一對未婚情侶在芬蘭家中分娩，首胎夭折，次女Lily因健康情況被瑞典強制接管。兩人回港後，再在住所分娩幼子Danny，拒絕向入境處提交DNA報告證明血緣關係，令Danny至今仍未獲發出世紙，屬「無證、無身份兒童」，難以接受基本醫療、教育等公共服務，引起廣泛關注。



警方表示，西九龍總區重案組人員經調查後，今日（2日）以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」，在長沙灣區拘捕Danny的43歲姓曾父親及39歲姓關母親，Danny被送往明愛醫院檢查。警方及相關部門高度關注事件，並組成跨部門聯合小組跟進調查。社會福利署則指，正向法庭申請保護令，以保障Danny福祉。



報稱與女伴在家中誕下幼子Danny的曾姓男子（中），由警方押離長沙灣警署，帶返翠雅山房調查。（林振華攝）

被捕男女分別被扣留於長沙灣警署及紅磡警署。警方今晚7時許從長沙灣警署帶走男疑犯，將他押到他們其中一個報住的荔枝角「饒宗頤文化館—翠雅山房」旅館單位調查，逗留約半小時後離去。

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《香港01》今晚走訪曾男報住的秀茂坪邨秀樂樓，鄰居指曾男「一家三口」曾居於此，但他欲將單位分戶，與胞弟「開片」打架，見血收場，驚動警方及消防甚至「爆破組」，鄰居形容「好大陣仗」。

涉案男女其中一個報住地址為秀茂坪邨秀樂樓，據悉原為男方與家人的住所。（梁偉權攝）

被捕姓曾男子及姓關女子，聲稱在家分娩誕下Danny，早前已在42天限期內，向入境處遞交相關出生登記表格，辦理出世紙。其後入境處要求兩人遞交DNA檢測報告，證明血緣關係。兩人至今未完成辦理，理由是DNA是相當敏感的個人資料，要求入境處按照《收集及使用生物辨識資料指引》，發出一份私隱影響評估，列明他們需要遞交甚麼資料、為何一定要提交DNA。