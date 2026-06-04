結業潮｜本地女性時裝品牌INTIQUE月底全線結業　推68折告別優惠

近年接連有實體店傳出結業消息。開業12年的本地女性時裝品牌INTIQUE今天（4日）晚上宣布，將於本月底陸續關閉所有門市及網店，結束香港的營運。由即日起，各門市進行告別優惠，全店產品售68折。



品牌主打簡約的文青系與復古風女裝，深受年輕人歡迎，不少網民留言表達不捨，對消息感到突然，有人期望品牌可保留網店，亦有人感嘆租金太貴，是大環境所致。



本地的時裝及設計品牌INTIQUE今（4日）晚上宣布，品牌將於本月底陸續關閉所有門市及網店，結束香港的營運。（Instagram截圖）

現有10間分間 設於觀塘APM尖沙咀K11 Art Mall等

INTIQUE於2014年創立，品牌名稱結合了「in-season」（流行）與「antique」（復古）的概念，主打簡約的文青系與復古風女裝、配飾及生活小物，吸引不少年輕人光顧。根據品牌網站顯示，店舖共有10間分間位於九龍及新界各大商場，包括觀塘APM、沙田新城市廣場、尖沙咀K11 Art Mall等。

INTIQUE於2014年創立，主打簡約的文青系與復古風女裝。（Instagram@intique_official）

INTIQUE 海港城分店。（海港城圖片）

晚上Ig發文：不久將來以其他形式再和顧客見面

INTIQUE晚上在社交平台Instagram發文，並附上寫上「珍重再見」的圖片，指「感謝大家對INTIQUE過去12年來的喜愛與陪伴，我們懷着感恩的心情向大家宣布，品牌將於本月底陸續關閉所有門市及網店，結束香港的營運。」帖文指，期待於不久將來以其他形式再和顧客見面。

INTIQUE將軍澳PopCorn店。（PopCorn圖片）

顧客感意外：甚至今日先行完

有顧客在帖文下留言表達不捨，指「下，甘（咁）突然，我平時買開你地（哋）啲衫，甘（咁）以後點買衫 」、「近年季季都買你哋，會同身邊朋友推薦添，甚至今日先行完，希望你哋會再開」。亦有人感嘆受大環境影響，期望品牌會保留網店，「租金太貴、無法，大環境影響」。