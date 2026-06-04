結業潮｜本地女性時裝品牌INTIQUE月底全線結業 推68折告別優惠
撰文：董素琛
出版：更新：
近年接連有實體店傳出結業消息。開業12年的本地女性時裝品牌INTIQUE今天（4日）晚上宣布，將於本月底陸續關閉所有門市及網店，結束香港的營運。由即日起，各門市進行告別優惠，全店產品售68折。
品牌主打簡約的文青系與復古風女裝，深受年輕人歡迎，不少網民留言表達不捨，對消息感到突然，有人期望品牌可保留網店，亦有人感嘆租金太貴，是大環境所致。
現有10間分間 設於觀塘APM尖沙咀K11 Art Mall等
INTIQUE於2014年創立，品牌名稱結合了「in-season」（流行）與「antique」（復古）的概念，主打簡約的文青系與復古風女裝、配飾及生活小物，吸引不少年輕人光顧。根據品牌網站顯示，店舖共有10間分間位於九龍及新界各大商場，包括觀塘APM、沙田新城市廣場、尖沙咀K11 Art Mall等。
晚上Ig發文：不久將來以其他形式再和顧客見面
INTIQUE晚上在社交平台Instagram發文，並附上寫上「珍重再見」的圖片，指「感謝大家對INTIQUE過去12年來的喜愛與陪伴，我們懷着感恩的心情向大家宣布，品牌將於本月底陸續關閉所有門市及網店，結束香港的營運。」帖文指，期待於不久將來以其他形式再和顧客見面。
顧客感意外：甚至今日先行完
有顧客在帖文下留言表達不捨，指「下，甘（咁）突然，我平時買開你地（哋）啲衫，甘（咁）以後點買衫 」、「近年季季都買你哋，會同身邊朋友推薦添，甚至今日先行完，希望你哋會再開」。亦有人感嘆受大環境影響，期望品牌會保留網店，「租金太貴、無法，大環境影響」。
結業潮｜油麻地Casa Hotel宣布5.31結業 去年曾全幢放售結業潮｜佐敦醉瓊樓求變失敗結束65年歷史 葉問李小龍曾是座上客結業潮｜旺角地氈店一度覓得新舖續經營 業主反口加租20%致拉倒結業潮｜執笠倉也「執笠」 黃埔店資源整合第一滴血 7月結業結業潮｜日式豬扒店「吉豚屋」全線撤出香港 攻港14年、曾有13店