結業潮｜油麻地Casa Hotel宣布5.31結業　去年曾全幢放售

本港結業潮持續，除食肆、零售店接連宣布關門，位於油麻地彌敦道的Casa Hotel宣布周日（5月31日）起正式結業。



圖為2026年5月31日，有市民發帖指位於油麻地彌敦道的 Casa Hotel宣布結業。 （全港店舖執笠結業消息關注組Facebook圖片）

有市民在社交平台發文稱，「酒店都執笠，失業率永遠都係3.7%（唔怕）」，文中附有的圖片顯示，Casa Hotel於門外張貼通告，感謝各界多年支持，該酒店5月31日起正式結束營業，衷心感謝大家多年陪伴，祝願未來事事順利。通告留有查詢電話，但未述結業原因。

去年叫價4.5億元以現狀出售

去年9月，世邦魏理仕曾受業主委託，以現狀放售位於彌敦道487至489號的Casa Hotel全幢物業，估值約4.5億元，折合呎價約12,088元。

世邦魏理仕當時表示，上述物業為一幢14層高的旅館，總樓面面積約37,228平方呎。酒店地下設有3個商舖，1樓為旅館設施，2樓為咖啡廳及其他旅館設施。3至14樓為客房，共提供162間客房。

該物業近年曾多次放售。再上一次為2021年，曾叫價約8億元放盤，當時市傳有財團積極洽購，出價達6.5億元，但交易最終未有成事。

圖為2026年5月31日，有市民發帖指位於油麻地彌敦道的 Casa Hotel宣布結業。 （全港店舖執笠結業消息關注組Facebook圖片）

網民指或改建學生宿舍

資料顯示，該物業為樓齡逾40年的商住舊樓，前身為油麻地成興樓。業主為投資者，於2007年時以1.59億元承接全幢大廈，並改建為酒店Casa Hotel。

目前未知Casa Hotel結業是否與放售有關。但有網民認為，港人近年熱中北上消費，酒店業難免受連累。此外，政府鼓勵商廈改建學生宿舍，有網民認為酒店或將改建為此用途，但此說法無從證實。