宏福苑聽證會｜警方情報指有黑社會經營顧問　與承建商充斥貪污

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（20日）繼續舉行第二場聽證會。資深大律師杜淦堃稱，早前收到多個執法部門就大型維修工程市場的圍標、貪污，不當的關連利益的分析，競委會、警方及廉政公署均表明，有黑社會干預維修市場。警方指，「顧問同承建商之間充斥串通、貪污、秘密共識」；廉政公署則指，普遍註冊檢測人員因憂慮被不法分子恐嚇，都不願意承接維修工作，認為屬惡性循環。



大埔宏福苑。（資料圖片）

宏福苑3月20日第二場聽證會重點：

．何偉豪為何獨自上樓，因助居民疏散後與同袍會合失敗

．宏業知悉使用發泡膠封窗風險仍堅持使用

．發泡膠封窗問題，消防處稱不屬其管轄範疇；房屋局ICU亦未理會

．消防系統關閉逾半年，承辦商申請延關閉16次，消務處無提出質疑

．後樓梯「生口」涉違規用木板，ICU無視察只睇文件

．宏業兩名董事交證人陳述惟拒絕出庭

．居民屢投訴授權票、圍標等問題 屋宇署、市建局、民政無理

．有五間投標宏福苑大維修公司疑與宏業有關聯

．工程顧問鴻毅唯一註冊檢驗人如橡皮圖章

．鴻毅分析和評級承建商報告誤導居民

．警方情報顯示，少數黑社會成立顧問公司，與承建商充斥貪污和秘密共識



宏福苑大火造成168人死亡，圖為死者被發現的位置。（01製圖）

《香港01》宏福苑五級火專頁

杜淦堃稱，貪污、違標等問題廣泛而普遍，必須嚴肅處理。他稱，根據競爭會市場研究及調查，發現有相當多樓宇維修工程存在普遍、系統化的做法，為的是操縱樓宇維修工程的招標結果。這些做法有時是由理應是「監督」的獨立顧問而助長的。

杜稱從宏福苑的例子，已可見到憂慮，包括承建商之間達成協議，可能是協議投標、不入標、或透過協議達成投標價格；另一做法是交換商業敏感資料，如投標價格；還有就是瓜分市場，一間公司做這區，另一間公司做第二區，避免直接競爭。此外，有做法是借用名義去投標，有時連公司履歷及帳戶都借給另一公司使用，去用這個方法投標，掩飾自己的投標價。

宏福苑聽證會｜播罹難婆婆求救錄音 子感心痛：希望真會追責到底

(資料圖片)

市場存在圍標集團牽涉數十間維修顧問 部份與三合會有聯繫

杜淦堃稱，這些公司表面上是互相獨立，但會由一個人或者是一班人操控承建商，而在宏福苑案中亦見到部份公司有關聯，需要他們解釋。

杜稱市場上存在「集團主導」的圍標集團，當中有清晰的運作機制，包括有登記制度、有帶頭人或統領者負責協調，這些集團牽涉幾十間維修或顧問公司。而部份維修或工程顧問公司被指與三合會組織有聯繫，這些組織會透過非法手段，例如威嚇、暴力，去促成「反競爭」行為。

宏福苑聽證會｜顧問鴻毅唯一註冊檢驗人員為兼職 被指是橡皮圖章

競委會稱研究有相當數量的表面證據看到，獨立顧問的報價遠低於他們所需要的成本，他們獲取報酬的方式不是靠有關合約的價格而獲取，而是透過其他利益輸送。杜稱，在宏福苑的案件中，亦有人懷疑「鴻毅」作為工程顧問所提交的標價是異常低。

宏福苑聽證會｜揭宏業侯華建與五入標公司相關 三公司成中標次選

至於警方所提交的資料及情報顯示，有少數三合會背景人士成立並經營顧問公司及承建商公司，證人更指出「顧問同承建商之間充斥串通、貪污、秘密共識」，這些情況亦普遍。

廉政公署提交的資料則特別指出，註冊檢測人員，可於工程前中後都扮演關鍵角色，形容他們最易受到貪污或不當行為影響。廉政公署稱，直至2025年12月，屋宇署只有600名登記註冊檢測人員，當中只有128人有興趣做強制驗樓計劃服務。廉政公署稱，因相關人數偏少，亦加大相關的貪污風險，而不少專業人士如建築師、測量師等不願加入維修市場，因憂慮被不良經營者、不法分子恐嚇，看法是認為這工程「不值得去做」。

宏福苑聽證會｜證鴻毅回標分析被篡改存誤導 董事著職員勿理會

廉政公署認為，這是一個惡性循環，如要打破，要有針對性的方法去逆轉情況。

(資料圖片)

宏福苑聽證會｜居民直斥大維修招標是騙局：整個都是圍標操作

宏福苑聽證會已向黃碧嬌索取證供 宏業兩董事拒就大維修招標出庭

▼2026年3月19日 大埔宏福苑火災獨立委員會行首場聽證會▼



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▼2026年3月19日 大埔宏福苑火災獨立委員會行首場聽證會▼



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▼2026年3月19日 大埔宏福苑火災獨立委員會行首場聽證會▼



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宏福苑3月19日首場聽證會重點：

．揭棚網造假內情，房屋局獨立審查組巡查前預先通知承建商能否用

．發泡膠封窗政府部門分歧，獨委會問投訴如何跟？

．勞工處因沒標準覆市民棚網風險低，獨委會指邏輯有問題

．工地吸煙問題勞工處巡16次均稱未見

．何偉豪原被派去宏昌閣但最後到了宏泰閣

．37歲殉職消防員何偉豪從宏泰閣31樓墮樓

．曾有居民致電999一分鐘才獲接聽，999接線生向消防提供錯誤地址

．37個家庭失兩名以上成員，涉夫妻、父母、子女、兄弟姐妹．宏福苑七座大樓警鐘被關閉，令居民逃生時間縮短

．片段顯示火勢約1小時蔓延7座大廈

．揭火災5大問題：涉棚網不阻燃、工地吸煙等

．人為因素致消防措施失效

．片段顯示宏昌閣104及105號單位外的光井底部平台先起火，有人問誰食煙？

．代表委員會資深大律師杜淦堃表示火災蔓延及有巨大傷亡，現證據來看是多項因素重疊的後果



▼2025年12月2日 警方及消防員續在大埔宏福苑調查▼

