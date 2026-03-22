宏福苑｜民政總署：合安正處理文件等　完成後交代會否開業主大會

宏福苑五級大火後政府解散原有法團管委會，並委任合安管理有限公司為管理人。近日有業主聯署要求政府協助並督促合安召開業主大會，讓居民就屋苑保險賠償、大維修剩餘款項會否退回業主等事宜，直接提問並獲即時解答。



民政事務總署署長杜潔麗今日（22日）表示，合安正努力執行相關程序，完成後會向居民交代。



近日有業主聯署要求政府協助並督促合安召開業主大會，讓居民就屋苑保險賠償、大維修剩餘款項等事宜，直接提問並獲即時解答。（資料圖片／夏家朗攝）

民政事務總署署長杜潔麗今日出席活動後向傳媒表示，合安正努力執行程序，包括處理已收到的文件、準備帳戶，以及釐清法團的法律責任，完成後就會向居民交代。

合安較早前回覆查詢指，會按照《建築物管理條例》（第344章）的規定行事，正積極了解情況及跟進，會適時向業主交代。

近日有業主聯署要求政府協助並督促合安召開業主大會，讓居民就屋苑保險賠償、大維修剩餘款項等事宜，直接提問並獲即時解答。（資料圖片／夏家朗攝）

較早前，宏福苑有超過400位業主聯署發信指，居民對屋苑多項事務有重大疑慮，部分已透過現有渠道發布的資訊，仍有大量關鍵細節未能釐清，導致居民對屋苑管理及決策過程產生深切疑問，故希望透過正式業主大會，讓每位居民有機會直接提問並即時獲得清晰解答。

《建築物管理條例》列明，在不少於5%的業主提出書面要求下，管理委員會主席須在收到要求後14天內，就業主所指明的事宜召開法團的業主大會，並在收到要求後的45天內舉行該業主大會。