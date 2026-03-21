宏福苑聽證會｜黃碧嬌三字回應有否被傳召　未明言會否配合出席

大埔宏福苑大火獨立委員會下周二（24日）繼續聽證會，料陸續傳召證人。大維修期間曾任宏福苑法團顧問的大埔區議員黃碧嬌今日（21日）向《香港01》表示，「未收到」委員會要求傳召作供，已委託律師處理。她早前被委員會要求索取證供，若收到出席聽證會的要求時會否現身，她表示「回應到此」，未明言會否配合出席。



委員會早前披露宏福苑居民曾質疑業主大會有收授權票問題，指開業主大會前夕，有居民投訴明明當日只有約200人出席大會，但是當日開票所點出的票數竟有570票，又引述居民投訴當時有區議員以教申請資助為名，實際是收授權票。



大埔宏福苑火災獨立委員會2026年3月19日在中環展城館舉行首輪聽證會。代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃（前一）與法律團隊到場。（黃學潤攝）

宏福苑火災聽證會第二天，委員會代表大律師杜淦堃透露獨立委員會除探討火災經過、蔓延情况等，亦會探討宏福苑大維修招標程序有否潛在風險、貪污、以及可能出現的系統問題，包括有否關連交易、利益衝突、不當勾結、有否圍標或其他不當行為。

杜淦堃稱委員會已索取大量資料，其中負責宏福苑維修的總承建商宏業建築工程董事侯華健和何建業，向委員會提交證人陳述書，但拒絕為有關範疇出庭提供口頭證供，委員會亦向大埔區議員、曾任宏福苑法團顧問的黃碧嬌索取證供。

1月6日，民建聯大埔區議員黃碧嬌出席區議會會議。（梁鵬威攝）

《香港01》今日向黃碧嬌查詢有否獲委員會邀請出席作供，她回應「未收到」，指已委託律師處理委員會的事宜。至於若果收到委員會邀請出席時會否現身，僅指「回應到此」，未有明言會否出席。

黃碧嬌曾協助宏福苑大維修事宜。（黃碧嬌facebook）

黃碧嬌在宏福苑大火後曾發聲明，指對宏福苑大火造成多人死傷極度痛心，形容這場大火不是天災，而是人禍，是多年來有人漠視安全累積的惡果，稱死難者與傷者用生命為全港市民敲響警鐘，絕不能讓他們白白犧牲。

她當時指經過深思熟慮，決定親自向警務處報案，要求立即立案調查事件是否涉及現屆法團瀆職、隱瞞安全風險等嚴重罪行；同時向廉政公署要求立案調查，徹查現屆法團是否存在貪污瀆職，導致消防設備長期失修多年未被執管。