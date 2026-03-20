宏福苑聽證會｜法團主席徐滿柑抽泣陳詞：會講出事實　盼還原真相

宏福苑獨立委員會聽證會今日（20日）繼續，上任法團主席徐滿柑陳詞，提及作為第12屆法團管委會主席，現代表15位委員、其中尚在的13 位成員出席。他形容會竭盡所能講出已知事實，希望還原真相。



他抽泣說有好親的人離世，管委會成員也是災民，安頓家人後仍留守馮梁結紀念中學協助其他災民。他形容管委會成員是最直接關係的代表，即使面對困難，但仍堅持並配合調查。



宏福苑現任法團主席徐滿於聽證會中抽泣表示竭盡所能講出已知事實，希望還原真相。（梁偉權攝）

他憶述，他的上一任法團已批出大維修合約，當中有很多爭議，他和其他街坊覺得需要了解，故召開業主大會，最終成立業主立案法團管委會。

他說，宏福苑是委員的家，他的父親自1983年購入單位，其後一直住在宏福苑，直至火災，他抽泣說着當中有很多回憶，「有一班委員這樣走在一起，爭取我們認為要爭取的東西」，又憶述忘不了公園的攀爬架和滑梯。

獨立委員會主席陸啟康一度詢問徐須否休息，徐選擇繼續陳詞。徐滿柑以紙巾拭淚，說火災後有很多好親的人離世，包括其好朋友太太。他又說管委會成員是災民，安頓家人後留守馮梁結紀念中學協助其他災民。即使成員受盡指責，他們都沒理會，只做認為應該要做的，繼續24小時協助居民。

他指，2024年4月16日，上一任簽約批出工程，要求業主半年內分6期提交16萬至18萬元，當新一屆法團接任委員會後，每周六都召開工程會，不會拒絕居民發言，亦舉辦12次解說會，並將所有文件、月結報告放上網，亦有直播解說會。

徐滿柑續指，宏福苑的悲劇，他們是最直接關係的代表，即使面對困難，但仍堅持，希望配合調查，不想逃避。 他說，面對沉重財政壓力和缺乏專業知識，感謝律師團隊代表管委會出席聽證會。

他指火災後，外界對管委會有揣測和評論。獨立委員會短期內歸納大量資訊，他有信心委員會可找出真相。他又指，火災後很多市民幫助和捐款，希望守望相助的心，可繼續成為香港的核心價值。