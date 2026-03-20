宏福苑聽證會｜法團主席徐滿柑抽泣陳詞：會講出事實 盼還原真相
撰文：任葆穎
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宏福苑獨立委員會聽證會今日（20日）繼續，上任法團主席徐滿柑陳詞，提及作為第12屆法團管委會主席，現代表15位委員、其中尚在的13 位成員出席。他形容會竭盡所能講出已知事實，希望還原真相。
他抽泣說有好親的人離世，管委會成員也是災民，安頓家人後仍留守馮梁結紀念中學協助其他災民。他形容管委會成員是最直接關係的代表，即使面對困難，但仍堅持並配合調查。
他憶述，他的上一任法團已批出大維修合約，當中有很多爭議，他和其他街坊覺得需要了解，故召開業主大會，最終成立業主立案法團管委會。
他說，宏福苑是委員的家，他的父親自1983年購入單位，其後一直住在宏福苑，直至火災，他抽泣說着當中有很多回憶，「有一班委員這樣走在一起，爭取我們認為要爭取的東西」，又憶述忘不了公園的攀爬架和滑梯。
獨立委員會主席陸啟康一度詢問徐須否休息，徐選擇繼續陳詞。徐滿柑以紙巾拭淚，說火災後有很多好親的人離世，包括其好朋友太太。他又說管委會成員是災民，安頓家人後留守馮梁結紀念中學協助其他災民。即使成員受盡指責，他們都沒理會，只做認為應該要做的，繼續24小時協助居民。
他指，2024年4月16日，上一任簽約批出工程，要求業主半年內分6期提交16萬至18萬元，當新一屆法團接任委員會後，每周六都召開工程會，不會拒絕居民發言，亦舉辦12次解說會，並將所有文件、月結報告放上網，亦有直播解說會。
徐滿柑續指，宏福苑的悲劇，他們是最直接關係的代表，即使面對困難，但仍堅持，希望配合調查，不想逃避。 他說，面對沉重財政壓力和缺乏專業知識，感謝律師團隊代表管委會出席聽證會。
他指火災後，外界對管委會有揣測和評論。獨立委員會短期內歸納大量資訊，他有信心委員會可找出真相。他又指，火災後很多市民幫助和捐款，希望守望相助的心，可繼續成為香港的核心價值。
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