港鐵收費系統暗藏可辨識走失人士　助婆婆尋回患認知障礙症丈夫

劉女士這一刻十分驚恐，在九龍灣MEGABOX宜家家居內，找不到患有認知障礙症的丈夫。直至三數小時後，她收到來自港鐵的電話，說在港鐵九龍灣站找到她的老伴，職員安頓了他在站長室，等她過來。劉女士此刻才放下心頭大石，趕去與丈夫團聚。



港鐵表示，自2023年1月推出「腦友守護」計劃，其中包括在港鐵網絡的自動收費系統加入功能，當辨識到走失的腦退化症人士及長者時會發出提示，以便職員協助警方尋回走失人士，今年至今協助尋回80位走失人士。



港鐵自2023年1月推出「腦友守護」計劃，港鐵自動收費系統當辨識到走失的腦退化症人士及長者時，會發出提示。港鐵透過此安排，助劉女士在5月27日找回患有認知障礙症的夫丈。(港鐵圖片)

港鐵自2023年1月推出「腦友守護」計劃，港鐵自動收費系統當辨識到走失的腦退化症人士及長者時，會發出提示。港鐵透過此安排，助劉女士在5月27日找回患有認知障礙症的夫丈。(港鐵圖片)

港鐵月台職員發現一名長者神情迷茫 對比資料後確認是劉女士丈夫

劉女士在給港鐵的感謝信中說，她與患有認知障礙症的夫丈5月27日到九龍灣MEGABOX宜家家居IKEA，下午約3時發現丈夫走失，「我萬分驚恐之下報警求助」。數小時後收到港鐵電話，帶來好消息。

劉女士在信中說，原來當日九龍灣站月台職員張小姐在6至7時值班時，發現月台上有一位神情迷茫長者，張小姐上前關心及慰問，憑着她的專業驚覺性及細心，對比資料後確認是劉女士走失的丈夫，隨即將他帶到站長室安頓，再通知劉女士來接他。

劉女士在致港鐵感謝信中，讚揚港鐵員工展現出專業精神、同理心及責任感。（劉女士信件截圖）

劉女士衷心感謝港鐵各人的協助

劉女士說，在站長室內，站長及其他職員悉心照顧及安撫他，大大減輕他的驚慌及不安，她衷心感謝港鐵各人的協助，也感謝所以協助查詢資料、發出訊息及留意其丈夫的人士，「基於站長的有效協調相關職員的通力合作與機警，最終成功將我丈夫安全尋回。

港鐵自2023年1月推出「腦友守護」計劃，港鐵自動收費系統當辨識到走失的腦退化症人士及長者時，會發出提示。港鐵透過此安排，助劉女士在5月27日找回走失、患有認知障礙症的夫丈。(港鐵圖片)

港鐵「腦友守護」計劃 今年已協助尋回80名走失人士

港鐵表示，一直關愛特別需要人士，其中公司自2023年1月推出「腦友守護」計劃，包括在港鐵網絡的自動收費系統加入功能，當辨識到走失的腦退化症人士及長者時會發出提示，以便職員協助警方尋回走失人士，今年至今協助尋回80名走失人士。

「腦友守護」計劃亦包括港鐵與其他機構的合作，包括已在95個港鐵站及輕鐵客務中心的平板電腦安裝賽馬會耆智園「友里蹤跡」應用程式，協助照顧者尋回走失的腦退化症家人。港鐵超過3,000名前線員工已完成賽馬會耆智園與公司合作制訂的培訓課程，透過加強溝通技巧，為腦退化症及長者乘客提供適切的服務。

港鐵感謝市民對團隊的認可，並肯定同事在事件中展現關懷備至及專業的服務精神。