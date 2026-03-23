認知障礙｜科大推5年期長者護腦計劃　為6000長者提供早期檢測

科技大學今日（23日）宣布，推出為期五年的「長者護腦社區計劃」，為本港基層長者提供阿爾茲海默症及輕度認知障礙的早期檢測。



科大將聯同東華學院及十多間社福機構，透過轄下逾40間社區或長者中心，招募6,000名60至75歲的居家長者參與檢測，及早識別出有阿爾茲海默症或輕度認知障礙徵兆的長者，在社區層面及早介入，提供適切支援。



科大今（23日）宣布，推出為期五年的「長者護腦社區計劃」，為本港基層長者提供阿爾茲海默症及輕度認知障礙的早期檢測。（科大提供圖片）

科大今（23日）宣布，推出為期五年的「長者護腦社區計劃」，為本港基層長者提供阿爾茲海默症及輕度認知障礙的早期檢測。（科大提供圖片）

參加者會接受認知能力評估、常規血液檢驗

整個檢測流程分為四個階段，參加者會接受認知能力評估、常規血液檢驗，因應個別情況，參加者可能還會進行生物標記評估及腦部影像掃描等檢測，以識別早期阿爾茲海默症及輕度認知障礙的跡象。計劃旨在協助受阿爾茲海默症影響的家庭，更快、更有效地為患者尋求和規劃適切的護理方案，以把握及早介入的機會，延緩認知功能退化。

目的長遠為香港建立一個可持續發展照顧患者框架

科大表示，是次計劃由科大牽頭和負責策劃，在 InnoHK 香港神經退行性疾病中心的支援下全面推行，並與東華學院合作以協調前線社福機構的運作和社區教育工作。透過跨界別協作，是次計劃將有助促進科研人員、臨床專業人士及社區機構之間的緊密合作，以支援出現阿爾茲海默症早期跡象的長者，長遠為香港建立一個可持續發展的照顧框架。

科大指，是次計劃收集的綜合數據，包括臨床、生物學和生活習慣等多個層面的資訊，將為未來的科研突破奠下堅實基礎。負責團隊將發揮跨學科優勢，持續優化早期檢測技術，識別能揭示病程進展的新型生物標記，為全球阿爾茲海默症的科研工作作出貢獻，推動制定更有效的管理及風險防控策略。

科大校長兼香港神經退行性疾病中心主任葉玉如表示，計劃有助促進腦退化相關疾病的照護，推動先進醫療服務的普及化。（科大提供圖片）

科大校長葉玉如：將首創血液多蛋白標誌物測試拓展至社區

科大校長兼InnoHK香港神經退行性疾病中心主任葉玉如說，透過「長者護腦社區計劃」，將全球首創的血液多蛋白標誌物測試，從臨床應用拓展至社區層面。這項創新技術整合了與阿爾茲海默症相關多個生物通路的血液蛋白生物標記，以低入侵性的方式實現更早期檢測，為受影響的家庭爭取寶貴診治時間，讓他們能夠及早規劃照顧方案、尋求支援，有望改變腦部健康的發展軌跡。

行政會議成員兼精神健康諮詢委員會主席林正財指出，若能及早找出尚未出現病徵的認知障礙風險人士，協助將發病時間延後數年，整體患者人數便有望下降。（科大提供圖片）

行政會議成員兼精神健康諮詢委員會主席林正財表示，以往患者察覺出現認知障礙時往往為時已晚——腦內致病蛋白質已造成不可逆轉的傷害。若能在極早期、甚至未出現病徵前識別高風險人士，藥物研發便有機會真正控制病情。「若我們能夠及早找出尚未出現病徵、甚至本人未意識到有認知障礙風險的人士，並協助他們把發病時間延後數年，整體認知障礙患者的人數便有望下降。」

創新科技署署長李國彬期望 InnoHK 繼續促進科研界與社會各方的合作，以產生協同效應，將研發成果轉移至應用層面，為社會帶來裨益。（科大提供圖片）

香港特別行政區政府創新科技署署長李國彬期望，InnoHK繼續促進科研界與社會各方的合作，以產生協同效應，將研發成果轉移至應用層面，為社會帶來裨益。