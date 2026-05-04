預防失智症｜醫生推5香料薑黃迷迭香穩血糖防腦退化　每餐要點加?

預防失智症｜想活腦健腦、遠離失智，除了拼命做數獨、玩牌，其實「吃」也是一門高深學問！台灣有醫師便分享，每天吃飯時活用各種香料來調味，不只更美味健康，還能給大腦帶來豐富刺激。



香料那股濃郁氣味，能直接透過嗅覺系統刺激大腦皮層，活化神經。(Photo AC)

預防失智症｜「香」氣逼人 刺激嗅覺活化大腦

活用香料，不僅能符合健康飲食原則，幫助減鹽、減油、減糖，遠離三高；更重要的是，香料濃郁特殊的香氣，還能透過「嗅覺」直接刺激大腦。

台灣林舜穀中醫師建議，預防失智症應從日常飲食轉型開始，而「聰明使用香料」是關鍵策略之一。除了常見的月桂葉適合放入湯品燉煮、增加風味層次並自然減少食鹽用量外，也推薦將薑黃、薄荷、孜然與迷迭香這四種香料直接灑在食物上。

預防失智症｜活化大腦5大香料

1. 薑黃 —— 抗氧抗炎

薑黃是目前研究失智症最深入的香料之一。其核心成分「薑黃素」對大腦有兩大關鍵作用。

抑制斑塊形成：研究指出薑黃素有助於分解大腦中的 β-澱粉樣蛋白 ，這是導致失智的主要病理特徵。

強力抗發炎：慢性腦部發炎會加速認知退化，薑黃素能穿越血腦屏障，減緩神經發炎。

薑黃搭配一點黑胡椒能讓護腦成分「薑黃素」吸收率加倍。(Photo AC)

建議食法：在炒蛋或煮飯後直接灑上，搭配一點黑胡椒能讓護腦成分「薑黃素」吸收率加倍



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2. 迷迭香 —— 記憶力的催化劑

迷迭香無論是食用還是嗅聞，對神經系統都有顯著益處。

保護神經：含有鼠尾草酸，能對抗自由基對腦細胞的破壞。

提升乙醯膽鹼：迷迭香的成分能抑制分解「乙醯膽鹼」的酵素，而乙醯膽鹼正是負責學習與記憶的重要神經傳導物質。

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迷迭香煎牛扒也不錯。（Px）

建議食法：可將乾燥的迷迭香碎灑在吐司、馬鈴薯或香菇料理中，其木質香氣有助於提升記憶相關的神經傳導



3. 薄荷 —— 提升大腦警覺性

薄荷主要透過其清涼的香氣和揮發油產生作用：

活化執行功能：薄荷香氣能刺激大腦皮層，提升專注力、記憶提取速度以及認知靈活性。

緩解情緒壓力：對於失智症早期的易怒或焦慮情緒，薄荷具有安撫與降溫的效果。

薄荷的清爽香氣能活化大腦警覺性（unsplash）

建議食法：適合切碎後灑在涼拌小黃瓜或水果沙拉上，其清爽香氣能活化大腦警覺性。



4. 月桂葉 —— 穩定血糖與抗壓

月桂葉通常不直接食用，但其燉煮出的精華對腦部有間接保護作用。

輔助血糖控制：血糖不穩定與「第3型糖尿病」密切相關。月桂葉有助於改善胰島素功能，間接保護腦血管健康。

抗痙攣與鎮靜：其中的芳香物質有助於降低體內皮質醇水平，保護海馬體不受壓力損害。

月桂葉助穩定血糖。（Pixabay@monicore）

建議食法：適合放入湯品燉煮、增加風味層次並自然減少食鹽用量外。



5. 孜然 —— 腸腦軸的守護者

近年不少研究發現，腸道健康直接影響大腦。

改善消化與營養吸收：孜然能促進消化酶分泌，確保維生素B12等對神經至關重要的營養素能被有效吸收。

抗糖化作用：孜然含有能抑制「糖化終產物 (AGEs)」形成的成分，減少因血糖過高導致的大腦組織損傷。

孜然具抗糖化作用。（pexels）

建議食法：對於重口味的人來說，孜然是完美的減鹽替代品，直接灑在烤蔬菜或肉類上，就能提供濃郁的鹹香滿足感。



網路熱傳「防失智特調」：薑黃+孜然+迷迭香碎

許多健康博客推薦將這些香料「薑黃+孜然+迷迭香碎」 預先混成一小樽，方便日常在吃用餐時隨手撒上一點。在不改變飲食習慣的情況下，讓每一餐都變成「護腦餐」。

林舜穀醫師（Dr. Lin Shun-Gu）（網上圖片）

林舜穀醫師（Dr. Lin Shun-Gu）簡介

林舜穀醫師是少數專攻失智症照護的中醫師，曾於國際期刊發表數十篇學術論文，並有四十篇以上的國內期刊發表與中醫療法的臨床成效研究成果相關的學術論文。林醫師現服務於台北市立聯合醫院仁愛院區，開設台北第一個中醫失智症特別門診，著有《中醫師看診失智症》，詳盡描述中醫於失智症的評估、治療以及保養方法。

