有片｜駁妻姊退休說　76歲馬英九毛筆簽名否認失智：這樣可證明吧

馬英九基金會因牽涉財政紀律案風波不斷，馬英九近日則傳出健康亮紅燈更出現「失智」傳聞，馬英九妻子周美青與馬英九大姊馬以南21日深夜突然發布聲明稱希望馬英九能真正退休，安享餘年，基金會事務全數交由董事會處理。



對此，馬英九今（22日）突然發聲明稱家人的聲明沒經過他的同意和過目，他更駁斥失智傳聞，「目前外界謠傳我已失智，我聽了覺得可笑，因為我雖然已76歲，每天依然讀報看書及運動。與過去數十年並無二致。」



隨後馬英九更透過基金會公開多段影片，馬英九在片中和他的核心幕僚、前台灣國安會秘書長金溥聰對話，片中可以看到馬英九手寫聲明稿，金溥聰更建議他要親手簽名，馬英九則選了毛筆字寫下簽名．更當場詢問律師「這樣可以證明我沒有失智吧？」



值得關注的是，馬英九基金會日前指控前執行長蕭旭岑、王光慈有財政紀律問題，蕭旭岑更曾稱，之所以會產生這種誤解，主要原因是馬英九「忘記了很多事」。馬英九則發聲明痛批，昔日幕僚蕭旭岑、王光慈「貪污犯」，一定要法辦。

馬英九聲明表示，2026年2月16日，他委託高華柱及金溥聰兩位來協助馬英九基金會所發生涉及刑法侵占與背信罪的案件。

馬英九聲明提到，外界有人說他的決策都不是出自他的本意這全非事實，有關蕭旭岑、王光慈二人涉嫌侵占與背信的各項事實，他們都有向他報告，他都十分清楚了解，感到痛心疾首。

馬英九傳健康亮紅燈 家屬深夜發聲：盼真正退休安享餘年

馬英九稱，他培植蕭旭岑、王光慈十多年，又邀他們來跟他共事，「我對他們自然充分信任，因此萬萬沒想到，他們在財務上，對我做了許多涉嫌刑法背信與侵占罪的事，讓我深感痛心疾首，難以釋懷」，因此決心追究到底，查明真相移送法辦。

馬英九基金會前執行長蕭旭岑。（張鈞凱攝）

馬英九和老婆周美青。（翻設馬英九臉書）

針對馬英九失智傳聞，馬英九基金會也發布幾部馬英九與金浦聰等人的對話影片，影片中金溥聰問，「大家認為你已經完全失智？所以所有發的聲明都不是自己的意思？」，馬英九則在片中手寫聲明並在鏡頭前唸出，「我所有發的聲明都是我自己親自講的，沒有經過他人之手，完全代表我個人，如果有人這樣汙衊的話，我一定去法院告他」。

馬英九寫完手寫聲明後對著鏡頭詢問「這看起來不像失智吧，這應該很清楚吧」，金溥聰則建議「要不要簽個名？」，馬英九則回應「用毛筆簽，試試做」，他寫完姓名並落款民國115年5月22日，寫完後他也詢問律師，「這樣可以證明我沒有失智吧？」。