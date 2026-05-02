失智症｜聽力受損者認知障礙風險高5倍　助聽器可減緩衰退48%

根據國際失智症協會(Alzheimer’s Disease International, ADI)《2019全球失智症報告》估計，全球有超過5千萬名失智者，到2050年預計將成長至1億5200萬人，每3秒就有一人罹患失智症。



2017年世界衛生組織發表《2017-2025年失智症公共衛生全球行動計畫》，提出7大行動領域(Action Area)，包括失智症意識、風險減少、診斷、治療和護理、對照護者的支持、失智症和相關研究的資訊系統及創新為目標。

預防失智從管理聽力損失開始

台灣工研院產業科技國際策略發展所張慈映副所長表示，目前全球已有50個國家已制定失智症應對政策，從預防、風險降低和及時診斷之行動領域和原則，積極降低失智症風險。

以首要風險因素「聽力損失」管理為例，美國2022年FDA即針對OTC助聽器設立新的監管架構，促使助聽器更容易取得，2023年美國CDC亦將失智症風險因素教育卡片新增聽力受損項目，鼓勵聽損大家配戴助聽器降低失智風險。

張慈映指出，失智症的風險因素與生活型態、健康樣態息息相關。其中，包含高血壓、糖尿病、聽力損失、肥胖、憂鬱，以及吸菸、過量飲酒、缺乏運動、空氣汙染、社交接觸少、低教育程度和創傷性腦損傷。

因此，WHO在擬定降低失智症風險指南時，針對高風險因素提出對策，分別是疾病治療（高血壓、糖尿病、血脂異常、憂鬱症）、戒菸戒酒、均衡營養、體重控制、體能活動、社交活動、認知訓練，更重要的是聽力損失管理。

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聽力受損者的失智症風險高達5倍

張慈映提到，國際許多臨床研究顯示，聽力受損可能會因認知刺激減少而導致認知能力下降。英國醫學期刊《刺胳針（The Lancet）》研究，影響失智成因中聽力損失佔其中8.2％，排名第一。

美國約翰霍普金斯大學（The Johns Hopkins University）Frank Lin教授與研究團隊，在深入追蹤639名36至90歲的人超過10年，發現未矯正的聽力損失會加速大腦萎縮與其他大腦的病理性變化（如大腦白質病變）。輕度聽力損失會使失智症風險增加1倍，中度損失會使風險增加3倍，聽力嚴重受損的人患失智症的可能性要高出一般人的5倍。

而同樣來自Frank Lin團隊最新研究亦指出，配戴助聽器可使聽損者認知能力下降速度減緩48%，且包含降低老年憂鬱症等疾病的風險。

「聽力 X 失智白皮書」揭失智風險

為響應ADI「Time To Act On Dementia」，台灣科林助聽器委託工研院，以公正單位方觀測全球各國各地區之失智症政策與研究發展，也同步針對台灣1,466受訪者啟動台灣失智症風險認知與生活型態 / 健康樣態調查。

張慈映表示，該調查總結成台灣第一份「聽力 X 失智白皮書」，希望藉由白皮書的發表提高台灣人對失智症的認識、檢測和診斷，以達到WHO全球失智症行動計劃的目標。

調查發現，聽力狀況隨年齡增長變差，65〜75歲族群中，自覺聽力良好者未達半數；大於三成的人有聽力困擾，且聽力損失為首要的聽力困擾，而聽力損失在65〜75歲族群的比例最高。

張慈映指出，而針對失智症風險也同時進行了問卷調查，65歲以上為失智高風險族群，而高風險族群有聽力狀況比例高。這個證據證明，失智與聽力息息相關。

然而，人們對於聽力損失與失智症的關聯，其認知仍待提升。因此，加強宣導定期進行聽力檢查越趨重要，讓大家能了解聽力保健的重要性。張慈映說，但台灣人的基本健檢未含專業聽力測試，不易仰賴健檢發現聽力問題

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聽力檢查項目

1. 基本健康檢查

音叉測試：單一音頻粗略評估聽力狀況



2. 專業聽力檢查

耳鏡檢查：檢查外耳道及耳膜狀況

純音聽力檢查：測量耳朵聽力閥值（分貝數）

語言聽力檢查：測試與因辨識能力（溝通能力）

中耳鼓室檢查：瞭解中耳功能與健康程度



失智症防治應為健康政策優先議題

雖然台灣衛福部公布「失智症防治照護政策綱領暨行動方案2.0（2018-2025年），當中亦包含「降低失智風險」的行動方案，但僅提及肥胖、糖尿病、高血壓、體能活動、吸菸飲酒等風險因子，卻忽略了首要風險因子「聽損」。

張慈映呼籲，失智防治政策應納入定期聽力篩檢，以早期預防失智。更重要的是推廣助聽器使用的必要性，透過及早發現高風險因子及矯治，期能有效降低失智症醫療照護成本及社會成本。

台灣科林助聽器資深聽力師蔡鋕鑫建議，聽力篩檢目的在排除可治療的傳導性聽力損失的可能性，如中耳炎和耳垢堵塞等。對於某些聽力損失風險較高的族群聽力檢測特別重要。

蔡鋕鑫提醒，如果發現自己或家人看電視、講電話越來越大聲，也有「聽不到」、「聽不清楚」或是「聽不懂」的狀況時，就需要預約更專業完整的聽力檢測及諮詢。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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