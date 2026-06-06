開業30年旺角通達食店租約期滿結業　剩油麻地店　食客不捨辣魚蛋

開業逾30年、以油渣麵及咖喱辣魚蛋等港式小食馳名的「通達食店（花園街店）」近日貼出告示，宣布因租約期滿而光榮結業，感嘆「唯天下無不散之筵席，在此懷着依依不捨的心情說再見」，令不少食客婉惜。



開業逾30年的港式食肆「通達食店（花園街店）」近日貼出告示，宣布因租約期滿而光榮結業。（Facebook/CC Luk）

由商場舖開至地舖 開業30年

根據社交平台相片，顯示「通達食店（花園街店）」於周一（1日）在店外貼出結業告示，指因租約期滿而光榮結業，並稱該店於90年代初在葵涌廣場（商場舖）開業，及後搬遷至太子花園街（地舖）現址經營直到今天，感謝顧客過去30年來的支持。

店方感嘆「唯天下無不散之筵席，在此懷着依依不捨的心情說再見」，又呼籲「希望在餘下營業的日子裡，可以繼續見多你哋幾面！」

開業逾30年的港式食肆「通達食店（花園街店）」近日貼出告示，宣布因租約期滿而光榮結業。（Facebook/CC Luk）

「通達食店」以咖喱辣魚蛋、油渣麵馳名，花園街分店結業後，僅餘油麻地碧街分店仍然營業。結業消息傳出後， 不少食客大嘆不捨，在帖文留言道「油渣麵啲火腿同冬菇爆多，但呢間辣魚蛋先係最正，啱心水過ymt（油麻地）嗰間。食咗好多年，好可惜」、「回憶滿滿」等。