結業｜元朗燒賣皇后：未能與業主達成貼近現實租金　38年歷史終止

香港寸金尺土，不少小店不敵貴租無奈結業。在元朗擁有38年歷史的「元朗燒賣皇后」今（4日）在社交平台公布，因未能與業主就租務達成「比較貼近現實的共識」，宣布即日結業。店舖以香菇豬肉燒賣起家，曾在荃灣及淘大設有分店，但均已相繼結業。



臨別在即，店方感謝街坊多年來的支持，客人只需出示今日的元朗店收據，便可享網店64折優惠。



在元朗擁有38年歷史的「元朗燒賣皇后」今（4日）結業。（Openrice圖片）

店方今「遺憾要突發通知」即日結業

店方在社交平台Instagram發文，稱「遺憾要突發通知」，今日是營業的最後一天，「一直期盼與業主方面商討一個可供喘息的方案，唯直至明天死線前仍未能達到一個比較現實的共識」，故無奈選擇結業。為答謝顧客支持，客人憑今日元朗店收據，於Facebook、Instagram或WhatsApp出示給店方，可享網店64折優惠。

「元朗燒賣皇后」前身為「妙舒」小食店，1988年由李林佩君創立，以香菇豬肉燒賣起家。（元朗燒賣皇后圖片）

前身為「妙舒」小食店 以香菇豬肉燒賣起家 荃灣及淘大分店已結業

翻查店方網站，僅有阜財街宏豐大廈一間本店。「元朗燒賣皇后」前身為「妙舒」小食店，1988年由李林佩君創立，以香菇豬肉燒賣起家；其後第二代接班人於2010年代接手，開創品牌「燒賣皇后」，並拓展急凍食品及網店業務。除元朗本店，品牌亦曾在荃灣及淘大設有分店，不過經已相繼結業。

「元朗燒賣皇后」前身為「妙舒」小食店，1988年由李林佩君創立，以香菇豬肉燒賣起家。（Openrice圖片）

「元朗燒賣皇后」前身為「妙舒」小食店，1988年由李林佩君創立，以香菇豬肉燒賣起家。（Openrice圖片）

網民去年發現舖位貼出每月15萬招租告示

「元朗燒賣皇后」結業其實早有先兆。去年有網民發現「燒賣皇后」元朗店的舖位貼出招租告示，租金叫價高達每月15萬元，並不包括差餉、地租，且每月需額外支付310元管理費。