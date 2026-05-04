五一｜內地客西貢火石洲捉海膽食用　WWF憂引發仿傚致過度捕捉

內地五一黃金周期間，本港郊野及海岸景點吸引大批遊客。期間有內地旅客疑在西貢火石洲海域潛水，採捕海膽食用並在社交平台「小紅書」發帖分享。世界自然基金會（WWF）香港分會代理海洋保育主管彭莉恩今日（4日）在電台節目指出，本地海膽「紫海膽」數量近年逐步減少，如有旅客分享「戰利品」，憂慮會引發模仿效應，導致過度捕捉。



有內地旅客疑在西貢火石洲海域潛水，採捕海膽食用並在社交平台「小紅書」發帖分享。（小紅書截圖）

有內地旅客疑在西貢火石洲海域潛水，採捕海膽食用並在社交平台「小紅書」發帖分享。（小紅書截圖）

彭莉恩在商台節目《在晴朗的一天出發》中指，本地海膽種類繁多，其中「紫海膽」的數量近年逐步減少。有內地旅客採捕海膽食用並在網上分享，她以釣魚為例，指即使個別人士採捕少量海洋生物看似無傷大雅，但社交媒體的傳播力量巨大，一旦網民分享「戰利品」，很容易引發模仿效應。若大量旅客同時在海中過量採捕，將導致海洋資源枯竭，嚴重破壞生態平衡。

世界自然基金會（WWF）香港分會代理海洋保育主管彭莉恩。（資料圖片/黃偉民攝）

彭莉恩又提到，WWF在黃金周期間曾派員到西貢橋咀洲視察，發現平均每日約有2,000名旅客到訪。她指出，大部分旅客大致願意配合呼籲，避免在淺水區浮潛，但仍發現部分人士未有穿著浮水衣，在水面活動時隨時會誤踩珊瑚。