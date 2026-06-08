今日新聞8分鐘｜男偷阿婆袋跪地求饒｜警副局長梁慶康涉操控賣淫

屯門公路有私家車相撞起火3傷 目擊者：有架對面線飛過嚟

屯門公路發生驚險車禍。周日（7日）晚上9時21分，兩輛私家車在屯門公路、往元朗方向近黃金海岸對開相撞，碎片波及另兩車。意外後，據報曾經有人被困，最終3人受傷，清醒由救護車送往屯門醫院治理。網上影片可見，一輛Audi電動車車頭位置冒出火光及冒煙；另一七人車則毀爛如廢鐵，汽車零件散落一地。現場石壆遺有胎痕，有燈柱被撞塌，路面亦遺有車胎。

目擊者向《香港01》透露，「對面線（往九龍）有架車飛過嚟！」據讀者提供車CAM影片可見，片主當時正往元朗一邊方向行駛，期間對面線一輛私家車疑失事後越過路中石壆飛至，如「炮彈」般墜落，砰一聲猛撼前面的七人車，片主登時嚇至大叫。

屯門欣寶路簡約公屋地盤 男工疑高處墮下昏迷 送院搶救後不治

今日（8日）下午2時25分，警方接獲屯門欣寶路一地盤的男負責人報案，指地盤內一名男工人懷疑從高處墮下，陷入昏迷。救援人員到場，將事主送往屯門醫院搶救，惜延至下午3時11分證實不治。警方現案件列工業意外，現正調查意外成因。警方刑事調查隊到地盤調查。勞工處表示，接報後已即時派員到現場，正調查意外原因。

啟德兩貓B匿私家車底及引擎 消防餵水供氧 暖男途人獲讚

近日盛夏酷暑，加上連場大雨，街外環境對「毛孩」極為不利。今午（7日）兩隻幼貓現身啟德沐安街，匿藏私家車底及引擎，「喵喵」聲驚動熱心途人施援及報警，最終消防員及時在引擎內救出貓隻，立即給予食水解渴，並提供氧氧罩協助呼吸。大批網民除了感謝消防員，亦讚揚該名熱心途人，「如果你就咁行過就算，兩條寶貴嘅生命可能就咁就無咗！」

深水埗車禍‧天眼│私家車轉彎撞低一人撼地舖 另一女遭夾鐵閘之間

深水埗上周六（6月6日）深夜發生恐怖車禍，一輛私家車剷上行人路撞倒兩名女子，涉事司機竟棄車而逃，所幸兩名女途人雖受傷但仍清醒。事發時的「天眼」影片於昨日（周日/7日）晚上被上傳至社交平台。有網民閱畢片段大感驚訝：「好大仇口喎！追住嚟撞」、「路過的真慘！害人不淺」、「嘩，蓄意謀殺！」。

元朗男賊偷阿婆袋 施然翻摷棄花槽 熱心男擒人終跪地求饒

元朗朗屏邨於周五（5日）下午發生搶袋案，一名老婦在朗屏邨對開被一名男子搶走手袋，幸得一名熱心男途人出手擒賊，同時拍低影片蒐證，有人竟施然翻摷「戰利品」，甚至棄於花槽，最終跪地求饒。片主事後在Threads發帖透露事件始末，獲網民大讚見義勇為。

澳門賣淫集團｜治安警察局副局長梁慶康被羈押 26疑犯涉多名警員

澳門警方日前破獲3個以桑拿場作掩飾的賣淫集團，共拘捕26人，包括內地、香港及澳門人士。案件已移送檢察院偵辦，其中12人被羈押候審，包括3名現役保安部隊人員。據了解，被羈押的包括治安警察局副局長梁慶（60歲）、姓陳（51歲）治安警察局代處長及一名治安警。

女實習醫生涉召屯門醫院醫生男友到律敦治醫院幫手 被嚴正告誡

有網民在社交平台指，一名女實習醫生於明愛醫院內雜物房，違規用C arm X光機照為自己照膝頭。醫院管理局今（7日）回覆指，涉事實習醫生的行為不恰當，但指X光檢查事件發生在X光室，操作儀器的人士是一名駐院醫生。局方又指，會向有關實習醫生及涉事的駐院醫生採取紀律處分。

另指該女實習醫生在敦治醫院實習期間，曾跨區召喚在屯門醫院任職醫生的男朋友，叫來醫院幫忙進行肛門直腸鏡檢查，而對方當時正在工作期間，更為此閒置一名食肉菌感染病人。醫管局表示，其上級已於事發後嚴正告誡該名實習醫生，並在其餘下於院內的實習期間進行密切監察，確保其工作表現必須符合專業標準。

習近平抵達平壤 金正恩到機場高規格迎接

中共中央總書記、國家主席習近平6月8日乘坐專機抵達平壤，對朝鮮展開為期兩天的國事訪問，夫人彭麗媛及外長王毅等人隨同。

菲律賓棉蘭老島海域7.8級地震 建築物倒塌 學校「減層」

菲律賓棉蘭老島附近海域6月8日早上發生強烈地震，德國地球科學研究中心（GFZ）最初稱震度達8.2級，其後下調至7.8級。目前未前今次地震有否造成傷亡，但在社交平台流傳的片段顯示，菲律賓有多楝建築物倒塌，民眾在空曠地方躲避。