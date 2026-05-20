宏福苑｜合安再開簡介會　1.27億退款最快6.10發放　賣業權不影響

由政府委任為宏福苑業主立案法團管理人的華懋集團合安管理有限公司，今午（20日）舉行第二場業主簡介會。據了解，多名業主在會上追問退款、保險賠償等安排。合安表示，最快可於6月10日退回大維修集資基金款項，若居民決定出售單位給政府，也不會影響退款安排。



此外，中國太平保險指出，如宏福苑業主的單位內的裝修、傢電有損毁，不在受保範圍，業主要向「有關責任方」追討，但暫未能指出誰是「有關責任方」。



合安管理有限公司今午（20日）舉行第二場業主簡介會。(資料圖片)

最快6.10退款 出售業權無影響

合安管理有限公司今午舉行第二場業主簡介會，合安報告法團的財政狀況、退款安排等，內容與首場相同。在第二場簡介會，有不少業主追問退款安排。合安最快在6月，就會退回大維修集資基金款項，供了三至六期基金的業戶，可獲退款1.5萬元至9.8萬元不等。有業主關注，如果在收到退款前，已賣業權給政府，會否影響到業主收款安排？合安管理有限公司物業服務總監陳偉光確認，若居民決定出售單位，不會影響退款安排。

保險部份轉移至政府 個人財物不受保

中國太平保險（香港）有限公司承保了宏福苑五項公眾保險，包括建築僱員賠償險、建築工程全險、公眾責任保險、業主立案法團第三者責任險等。陳偉光稱，如業主同意將業權轉授政府，政府會承擔其中的財產全險索償權：「即是政府會承擔相關的法律責任及程序、賠償金額，及處理時間上不確定性風險。」陳偉光表示，責任保不會因為轉讓了業權給政府，而受任何影響。

中國太平保險（香港）有限公司代表劉小姐、合安管理有限公司物業服務總監陳偉光、合安管理有限公司高級經理梁穎詩（左至右）。

中國太平保險（香港）有限公司代表劉小姐補充，責任險在法律責任確立前提下，保障受保人法律責任，不理業權有否轉讓給政府，索償權不會受影響。她指出，公共設施如消防系統、受大火直接影響的結構等，會受財產全險的保障；惟單位內的裝修、傢電財物等，不在財產全險保障範圍，屬家居險範疇；如要索償，業主要向「有關責任方」追討。她表示，業主追溯權不受業權轉讓而影響。

至於有關保單責任、受保人責任，則有待獨立委員會及政府部門完成所有調查，公布了正式結果才可作正式結果。

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宏志閣3000萬復修費誰承擔？ 合安：正徵詢法律意見

合安早前公布，靠「目測」初步估算宏志閣需3000萬復修，需時約9個月。陳偉光沒回應3000萬等細項如何計算。被問到宏志閣3000萬復修費由宏志閣居民承擔，或是由全體宏福苑業主共同承擔時，陳偉光稱合安正徵詢法律意見，因按大廈公契，公用地方要所有業戶分擔：「但依家淨係做宏志閣, 咁其他嗰七座嘅業主, 係咪唔應該或者唔係咁樣承擔呢？」

業主大會無進展

合安5月13日入稟土地審裁處，申請延後通知開會、以及召開會議的時間，至審裁處認為合適的日期。有業主問到合安為何申請延期，陳偉光重申，宏福苑在大火後情況特殊，合安要核實業主身份需時，而遺屬也需時領取遺囑證明及遺產管理書。如土地審裁處有正式指示，將向業主匯報。

合安管理有限公司今午（20日）舉行第二場業主簡介會。

有業主未獲網站登入資料 斥資訊混亂

合安管理有限公司會將資料上載至管理人網頁，惟有至少兩名業主至今未獲合安網站登入資料及密碼。有業主提問時斥大火發生至今資訊混亂，「不知甚麼都是最新資訊」。陳偉光重申，稱已向業主寄信，如業戶已申請郵政卡，可到大埔郵局取信；如未收到卡，可致電郵郵政查詢熱線。陳偉光又說，如果最後收不到，合安亦可在核對業主身份後，傳送登入資料。

另有業主稱，合安發放的資訊「又多又難記」：「咁大個合安，查資訊咁多都咁多難度？」陳偉光稱，所有資料都會上載至網站，業主「唔需要抄都唔需要記」。