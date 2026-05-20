宏福苑｜合安兩場簡介會完結　居民失望未能問驗樓報告及復修費用

由政府委任為宏福苑業主立案法團管理人的華懋集團合安管理有限公司， 今午（20日）舉行第二場業主簡介會，兩場簡介會已完結。兩名受訪的宏福苑居民，也抽不到問問題。



有宏福苑居民批評，合安在兩場簡介會均無法回答問題，本身想追問宏福苑各座大廈的驗樓報告、為何政府要成立公司去收購業權等，卻得不到答案；另有宏志閣居民欲再追問復修費用，卻同樣抽不中。



合安管理有限公司今午（20日）舉行第二場業主簡介會。

抽不中問問題 盼合安公布驗樓報告

宏盛閣居民何女士在今場簡介會，抽不中問問題，何女士希望合安可提供各座大廈的驗樓報告，證實宏福苑各座大廈是否全都不適宜居住，她質疑：「點可能六個月都沒驗樓報告？驗樓應該已做很久？」

何女士的居所在大火中部份被燒，最後執拾到21袋物品，不少都有被煙燻的痕跡，但家中損毀不算嚴重。已在宏福苑居住35年的她，希望宏福苑可原址重建。她指出，不少街坊在上樓之後，發現單位無事。她認為如果可以維修大廈，讓她回家，變相不用浪費公帑。

宏盛閣居民何女士。（陳萃屏攝）

居民欲問宏志閣拆棚 拆棚費用誰承擔 抽不中問問題

宏志閣居民蘇先生指出，宏志閣沒受大火波及，惟質疑合安的說法。他想知道拆棚的費用由誰承擔？如日後要再搭棚維修外牆，是否又要居民再夾錢？蘇先生又不解，為何保險不可承擔復修的費用。不過，蘇先生與何女士一樣，抽不中問問題。

蘇先生希望，合安可舉行真正的業主大會，「起碼真係有正式嘅對話先」。

宏志閣居民蘇先生。（資料圖片／夏家朗攝）

合安早前聘專業人士，「目測」估算宏志閣需3,000萬元復修，需時約9個月。合安管理有限公司物業服務總監陳偉光稱，合安正徵詢法律意見，3,000萬元復修費是否由所有業戶分擔。維修費包括完善的緊急車輛通道及有蓋安全通道，陳偉光稱因見到紙皮石鬆脫，有掉落風險，故為保障業戶安全，要建安全通道。